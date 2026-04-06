الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شباط الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضا مقداره 5.31% خلال شهر شباط 2026 مقارنة بشهر كانون ثاني 2026، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 77.43 خلال شباط مقارنة بـ 81.77 خلال كانون ثاني.

وأوضح جهاز الإحصاء المركزي أن أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها سجلت انخفاضا مقداره 8.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة خلال شباط الماضي.

كما سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا مقداره 5.94% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وأشار إلى أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت انخفاضا مقداره 5.40% خلال شهر شباط 2026 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر شباط 2026 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات التبغ، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعا في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات.

كما أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر سجلت ارتفاعا نسبته 4.32% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وأشار الإحصاء إلى أنه بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول من العام 2023، جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة متوقفة عن العمل لشهر شباط 2026.