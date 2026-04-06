الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شباط الماضي

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شباط الماضي
وأوضح جهاز الإحصاء المركزي أن أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها سجلت انخفاضا مقداره 8.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة خلال شباط الماضي.
كما سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا مقداره 5.94% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.
وأشار إلى أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت انخفاضا مقداره 5.40% خلال شهر شباط 2026 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر شباط 2026 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات التبغ، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس.
من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعا في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات.
كما أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر سجلت ارتفاعا نسبته 4.32% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.
وأشار الإحصاء إلى أنه بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول من العام 2023، جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة متوقفة عن العمل لشهر شباط 2026.
