مكملات غذائية قد تضعف ذكاءك!

2026-04-06 03:18:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توصل علماء من جامعة أليكانتي إلى أن الإفراط في تناول مكملات الحديد والزنك قد يرتبط بتراجع بعض القدرات الإدراكية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات صحية وغذائية لمئات المشاركين، إلى جانب إجراء اختبارات لقياس الأداء الذهني. وأظهرت النتائج، بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل العمر والمستوى التعليمي، أن زيادة استهلاك الحديد ارتبطت بضعف الأداء في المهام التي تتطلب التفكير المنطقي والمرونة الإدراكية.
كما بيّنت النتائج أن الإفراط في تناول الزنك قد يزيد من احتمالية تراجع الأداء في المهام المرتبطة بـ الذاكرة العاملة، وهي عنصر أساسي في التركيز ومعالجة المعلومات.
وأثارت هذه النتائج تساؤلات حول تأثير الاستخدام المفرط لبعض المكملات الغذائية على صحة الدماغ، خصوصًا لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.
وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال أولية، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات السريرية طويلة المدى لتأكيدها. في المقابل، حذر خبراء من أن تناول المكملات دون إشراف طبي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة عند الجمع بين منتجات تحتوي على نفس العناصر دون الانتباه للجرعات الإجمالية.
وينصح المختصون بضرورة الالتزام بالجرعات الموصى بها، وعدم استخدام المكملات الغذائية إلا عند الحاجة وبعد استشارة الطبيب، لضمان تحقيق الفائدة دون التعرض لمخاطر محتملة.

