مكملات غذائية قد تضعف ذكاءك!

مكملات غذائية قد تضعف ذكاءك!
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توصل علماء من جامعة أليكانتي إلى أن الإفراط في تناول مكملات الحديد والزنك قد يرتبط بتراجع بعض القدرات الإدراكية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات صحية وغذائية لمئات المشاركين، إلى جانب إجراء اختبارات لقياس الأداء الذهني. وأظهرت النتائج، بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل العمر والمستوى التعليمي، أن زيادة استهلاك الحديد ارتبطت بضعف الأداء في المهام التي تتطلب التفكير المنطقي والمرونة الإدراكية.
كما بيّنت النتائج أن الإفراط في تناول الزنك قد يزيد من احتمالية تراجع الأداء في المهام المرتبطة بـ الذاكرة العاملة، وهي عنصر أساسي في التركيز ومعالجة المعلومات.
وأثارت هذه النتائج تساؤلات حول تأثير الاستخدام المفرط لبعض المكملات الغذائية على صحة الدماغ، خصوصًا لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.
وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال أولية، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات السريرية طويلة المدى لتأكيدها. في المقابل، حذر خبراء من أن تناول المكملات دون إشراف طبي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة عند الجمع بين منتجات تحتوي على نفس العناصر دون الانتباه للجرعات الإجمالية.
وينصح المختصون بضرورة الالتزام بالجرعات الموصى بها، وعدم استخدام المكملات الغذائية إلا عند الحاجة وبعد استشارة الطبيب، لضمان تحقيق الفائدة دون التعرض لمخاطر محتملة.
