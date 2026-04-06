انخفاض أسعار الذهب عالمياً

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

2026-04-06 03:18:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب اليوم ⁠الاثنين انخفاضاً عالمياً متأثرة بصعود الدولار، وسط تضاءل الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لأسعار الفائدة، وصدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4631.69 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم نيسان بنسبة 0.5% لتصل إلى 4657.50 دولار، في ظل تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة بسبب إغلاق عدد من الأسواق في آسيا وأوروبا بمناسبة العطلة.
وأشار التقرير إلى أن المعادن النفيسة الأخرى شهدت أيضاً تراجعاً، حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% لتصل إلى 71.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.9% ليصل إلى 1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولار للأوقية.

MENAFN06042026000208011052ID1110945713

