انخفاض أسعار الذهب عالمياً

انخفاض أسعار الذهب عالمياً
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين انخفاضاً عالمياً متأثرة بصعود الدولار، وسط تضاءل الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لأسعار الفائدة، وصدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4631.69 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم نيسان بنسبة 0.5% لتصل إلى 4657.50 دولار، في ظل تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة بسبب إغلاق عدد من الأسواق في آسيا وأوروبا بمناسبة العطلة.
وأشار التقرير إلى أن المعادن النفيسة الأخرى شهدت أيضاً تراجعاً، حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% لتصل إلى 71.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.9% ليصل إلى 1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولار للأوقية.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4631.69 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم نيسان بنسبة 0.5% لتصل إلى 4657.50 دولار، في ظل تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة بسبب إغلاق عدد من الأسواق في آسيا وأوروبا بمناسبة العطلة.
وأشار التقرير إلى أن المعادن النفيسة الأخرى شهدت أيضاً تراجعاً، حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% لتصل إلى 71.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.9% ليصل إلى 1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولار للأوقية.
