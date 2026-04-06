الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك

2026-04-06 03:18:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّر خبراء من أن الاستخدام المفرط للهواتف والأجهزة اللوحية لدى الأطفال، حتى في سن مبكرة، قد يترك آثارًا طويلة المدى على نموهم العقلي واللغوي والاجتماعي، تمتد أحيانًا حتى مرحلة البلوغ.
وأظهرت دراسات أمريكية، بينها أبحاث نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأطفال، أن الأطفال بعمر سنة واحدة الذين يقضون أكثر من أربع ساعات يوميًا أمام الشاشات، أظهروا تأخرًا في مهارات التواصل وحل المشكلات عند بلوغهم عمر سنتين وأربع سنوات. كما ارتبط الاستخدام المفرط بتأخر النمو الحركي والاجتماعي.
وفي إيرلندا، يعمل باحثون من جامعة دبلن على دراسة تأثير الشاشات على الأطفال الصغار، بقيادة ميشيل داونز، التي أوضحت أن الفترة من الولادة حتى سن الثانية تُعد مرحلة حاسمة لتطور الدماغ، خاصة ما يُعرف بـ الوظائف التنفيذية مثل التركيز وضبط النفس واتخاذ القرار.
وأشارت إلى أن هذه المهارات ترتبط بشكل وثيق بتطور الفص الجبهي في الدماغ، المسؤول عن اللغة والسلوك والشخصية، والذي يستمر نموه لسنوات طويلة.
كما بيّنت الأبحاث أن الإفراط في استخدام الشاشات قد يؤدي إلى:
ضعف جودة النوم، ما ينعكس على التعلم والنمو.
زيادة خطر السمنة بسبب قلة النشاط البدني.
تراجع مهارات التنسيق بين اليد والعين.
ضعف الانتباه والتواصل البصري.
تأخر في المهارات اللغوية والاجتماعية.
وأكدت منظمة الصحة العالمية توصياتها بعدم تعريض الأطفال الرضع للشاشات، بينما يمكن للأطفال الأكبر سنًا استخدامها لفترات محدودة وبإشراف الأهل، مع اختيار محتوى تفاعلي ومناسب.

