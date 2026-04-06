الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك

الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّر خبراء من أن الاستخدام المفرط للهواتف والأجهزة اللوحية لدى الأطفال، حتى في سن مبكرة، قد يترك آثارًا طويلة المدى على نموهم العقلي واللغوي والاجتماعي، تمتد أحيانًا حتى مرحلة البلوغ.
وأظهرت دراسات أمريكية، بينها أبحاث نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأطفال، أن الأطفال بعمر سنة واحدة الذين يقضون أكثر من أربع ساعات يوميًا أمام الشاشات، أظهروا تأخرًا في مهارات التواصل وحل المشكلات عند بلوغهم عمر سنتين وأربع سنوات. كما ارتبط الاستخدام المفرط بتأخر النمو الحركي والاجتماعي.
وفي إيرلندا، يعمل باحثون من جامعة دبلن على دراسة تأثير الشاشات على الأطفال الصغار، بقيادة ميشيل داونز، التي أوضحت أن الفترة من الولادة حتى سن الثانية تُعد مرحلة حاسمة لتطور الدماغ، خاصة ما يُعرف بـ الوظائف التنفيذية مثل التركيز وضبط النفس واتخاذ القرار.
وأشارت إلى أن هذه المهارات ترتبط بشكل وثيق بتطور الفص الجبهي في الدماغ، المسؤول عن اللغة والسلوك والشخصية، والذي يستمر نموه لسنوات طويلة.
كما بيّنت الأبحاث أن الإفراط في استخدام الشاشات قد يؤدي إلى:
ضعف جودة النوم، ما ينعكس على التعلم والنمو.
زيادة خطر السمنة بسبب قلة النشاط البدني.
تراجع مهارات التنسيق بين اليد والعين.
ضعف الانتباه والتواصل البصري.
تأخر في المهارات اللغوية والاجتماعية.
وأكدت منظمة الصحة العالمية توصياتها بعدم تعريض الأطفال الرضع للشاشات، بينما يمكن للأطفال الأكبر سنًا استخدامها لفترات محدودة وبإشراف الأهل، مع اختيار محتوى تفاعلي ومناسب.
