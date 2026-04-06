دبي الجنوب تعلن حزمة تسهيلات للشركات ضمن "مجمع الأعمال"

أطلقت دبي الجنوب، أكبر مشروع حضري رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، حزمة تسهيلات مرنة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن ((مجمع الأعمال)). وتنسجم الخطوة مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين الأعمال في مختلف أنحاء الإمارة.

وتتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير مرونة مالية فورية، إلى جانب تعزيز العلاقة طويلة الأمد مع المستأجرين. وتشمل تثبيت الإيجارات للمستأجرين عند تجديد عقودهم، وتوفير مرونة أكبر في تأجيل الدفعات، وإعفاءات من بعض الرسوم الإدارية البسيطة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإبقاء على معدلات الإيجار الحالية لطلبات التجديد المؤهلة خلال هذه الفترة.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب: ((تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من النسيج الاقتصادي في دبي، ويظل دعم استمراريتها ونموها أولوية بالنسبة لنا. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتقديم دعم عملي وفي الوقت المناسب لمجتمع الأعمال لدينا، بما يسهم في تعزيز بيئة مستقرة تدعم النجاح على المدى الطويل. ونواصل في دبي الجنوب التركيز على تقديم حلول قائمة على القيمة، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة للحفاظ على الزخم الاقتصادي وتعزيز تنافسية دبي كمركز عالمي للأعمال)). ويواصل مجمع الأعمال في دبي الجنوب استقطاب مجموعة متنوعة من الشركات، من خلال منظومة متكاملة توفر حلول مكاتب مرنة، وخدمات شاملة، وموقعاً إستراتيجياً يسهل نمو الأعمال وتوسعها.

وتعكس المبادرة التزام دبي الجنوب المستمر بتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار في دبي. كما سيتم تقييم هذه الإجراءات وتطويرها بشكل دوري لضمان توافقها مع المتغيرات المستمرة في السوق.