المؤشرات اليابانية تقلص خسائرها وتصعد 1% بدعم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

المؤشرات اليابانية تقلص خسائرها وتصعد 1% بدعم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي
وارتفع المؤشر نيكاي 1.26% ليغلق عند 53123.49 نقطة، منهياً الأسبوع على تراجع بلغ 0.47%، بدعم من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي قادت المؤشر إلى الارتفاع، كما وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.93% إلى 3645.19 نقطة.
وسعت عشرات الدول إلى إيجاد سبل لإعادة استئناف شحنات الطاقة الحيوية عبر مضيق هرمز بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات أشد على إيران.
ومنذ انطلاق الهجوم الجوي المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، واصل الصراع إلقاء ظلاله على مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار المنتجات النفطية. ولا يزال الاقتصاد الياباني عرضة لارتفاعات حادة في أسعار النفط الخام نظراً لاعتماده على واردات الطاقة.
قال واتارو أكياما المحلل في نومورا سيكيوريتيز: ((أدت التوقعات المتزايدة بإعادة فتح مضيق هرمز إلى انخفاض أسعار النفط الخام في طوكيو، وهو ما يدعم سوق الأسهم اليابانية على ما يبدو)).
وارتفع 182 سهماً مقابل تراجع 41 سهماً على المؤشر نيكاي. وقفز سهما موردي صناعة الذكاء الاصطناعي، فوروكاوا إلكتريك 10.4% وفوجيكورا 7.5%.
وقفز سهم شركة ساكورا إنترنت 20.2%، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان شركة مايكروسوفت أنها ستدخل في شراكة مع الشركة لاستثمار 10.02 مليارات دولار في مجال الذكاء الاصطناعي في اليابان.
وكانت شركة نيتوري هولدينجز، المتخصصة في بيع الأثاث المنزلي، أكبر الخاسرين على المؤشر بعد هبوط سهمها 5.1%، يليها تراجع سهم شركة تشوجاي فارماسيوتيكالز 4.6%.
