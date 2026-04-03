المؤشرات اليابانية تقلص خسائرها وتصعد 1% بدعم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) صعدت الأسهم اليابانية في تداولات الجمعة بأكثر من 1% وقلصت خسائرها الأسبوعية بدعم ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، في ظل تحركات عالمية تهدف إلى ​استئناف شحنات النفط من الخليج العربي بعدما توقفت جراء الحرب في إيران.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.26% ليغلق عند 53123.49 نقطة، منهياً الأسبوع على تراجع بلغ 0.47%، بدعم من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي قادت ⁠المؤشر إلى الارتفاع، كما وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.93% إلى 3645.19 نقطة.

وسعت عشرات الدول إلى إيجاد سبل لإعادة استئناف شحنات الطاقة الحيوية عبر مضيق ‌هرمز بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات أشد على إيران.

ومنذ انطلاق الهجوم الجوي المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، واصل الصراع إلقاء ظلاله على مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار المنتجات النفطية. ولا يزال الاقتصاد الياباني ​عرضة لارتفاعات حادة في أسعار النفط ​الخام نظراً لاعتماده على ⁠واردات الطاقة.

قال واتارو أكياما المحلل في نومورا سيكيوريتيز: ((أدت التوقعات المتزايدة بإعادة فتح مضيق هرمز إلى انخفاض أسعار النفط ​الخام ⁠في طوكيو، وهو ⁠ما يدعم سوق الأسهم اليابانية على ما يبدو)).

وارتفع 182 سهماً مقابل تراجع 41 سهماً على المؤشر نيكاي. ⁠وقفز سهما موردي صناعة الذكاء الاصطناعي، فوروكاوا إلكتريك 10.4% وفوجيكورا 7.5%.

وقفز سهم شركة ساكورا إنترنت 20.2%، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان شركة مايكروسوفت أنها ستدخل في شراكة مع الشركة لاستثمار 10.02 مليارات دولار في مجال الذكاء الاصطناعي في اليابان.

وكانت ​شركة نيتوري هولدينجز، المتخصصة في بيع الأثاث المنزلي، أكبر الخاسرين على المؤشر بعد هبوط سهمها 5.1%، يليها تراجع سهم شركة تشوجاي فارماسيوتيكالز 4.6%.