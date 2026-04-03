الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في مارس

الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في مارس
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 128.5 نقطة في مارس، بارتفاع 2.4% عن مستواه المعدل لشهر فبراير.
وقال ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين في الفاو في بيان: ((كانت ارتفاعات الأسعار منذ بدء الصراع معتدلة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط وخففت من وطأتها وفرة الإمدادات العالمية من حبوب)).
وأضاف أنه إذا استمر الصراع لأكثر من 40 يوماً وظلت تكاليف المدخلات مرتفعة، فقد يقلل المزارعون من المدخلات أو يقلصون المساحات المزروعة أو يغيرون نوع المحاصيل ما يؤدي إلى انخفاض المحاصيل في المستقبل ويؤثر على إمدادات الغذاء والأسعار خلال الفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل.
