الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في مارس

MENAFN - Al-Bayan) قالت منظمة ‌الأغذية والزراعة ​التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مارس.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة ⁠لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 128.5 نقطة في مارس، بارتفاع 2.4% عن مستواه المعدل لشهر فبراير.

وقال ماكسيمو ‌توريرو كبير الاقتصاديين في الفاو في بيان: ((كانت ارتفاعات الأسعار منذ بدء الصراع ​معتدلة مدفوعة بشكل ​رئيسي بارتفاع أسعار النفط ⁠وخففت من وطأتها وفرة الإمدادات العالمية من حبوب)).

و​أضاف ⁠أنه ⁠إذا استمر الصراع لأكثر من 40 يوماً وظلت ⁠تكاليف المدخلات مرتفعة، فقد يقلل المزارعون من المدخلات أو يقلصون المساحات المزروعة أو يغيرون نوع المحاصيل ما يؤدي إلى انخفاض المحاصيل في المستقبل ويؤثر ​على إمدادات الغذاء والأسعار خلال الفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل.