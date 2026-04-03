فاو: أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها في آذار

فاو: أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها في آذار
خبرني - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في آذار إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول، مسجلة ارتفاعا شهريا للمرة الثانية على التوالي.
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 128.5 نقطة في آذار، بارتفاع 2.4% عن مستواه المعدل لشباط.
وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى مستوى قياسي بلغ 3.036 مليار طن، وسيكون ذلك أعلى 5.8% على أساس سنوي.
رويترز
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment