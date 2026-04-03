فاو: أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها في آذار

2026-04-03 06:00:32
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في آذار إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول، مسجلة ارتفاعا شهريا للمرة الثانية على التوالي.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 128.5 نقطة في آذار، بارتفاع 2.4% عن مستواه المعدل لشباط.

وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى مستوى قياسي بلغ 3.036 مليار طن، وسيكون ذلك أعلى 5.8% على أساس سنوي.

رويترز

MENAFN03042026000151011027ID1110939300

إخلاء المسؤولية القانونية:
إخلاء المسؤولية القانونية:

