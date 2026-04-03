اندلاع حرائق جراء استهداف مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت بمسيّرات

خبرني - تعرضت مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت لهجوم بطائرات مسيّرة فجر الجمعة مما أدى إلى اندلاع حرائق في وحدات تشغيلية دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكويتية عن مؤسسة البترول.

وأضافت مؤسسة البترول الكويتية أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين وحماية المنشآت.

وأكدت المؤسسة أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت تنفيذ خطط الاستجابة وتعمل على احتواء الحرائق ومنع امتدادها.

وأشارت إلى أنها تواصل التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لمتابعة ورصد جودة الهواء في المناطق المحيطة بالمصفاة ولم تُسجل حتى الآن أي آثار بيئية سلبية من جراء الاعتداء، وشددت على التزامها الكامل بأعلى معايير الأمن والسلامة واستمرار اتخاذ جميع التدابير لضمان استمرارية العمليات وحماية الأرواح والممتلكات.

وأعلن الجيش الكويتي فجر الجمعة أن دفاعاته الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضيه.

وقال الجيش الكويتي على منصة إكس "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية" مضيفا أن "أصوات الانفجارات... هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".