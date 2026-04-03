ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الروسي تطورات الأوضاع المتسارعة في المنطقة

2026-04-03 05:07:54
(MENAFN- Al-Anbaa)

الرياض - كونا: بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من فلاديمير بوتين.
وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال بحث التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية وعلى الاقتصاد العالمي، حيث أكد الرئيس الروسي دعم بلاده لحفظ سيادة وأمن أراضي المملكة العربية السعودية.
وأفاد البيان بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

