ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الروسي تطورات الأوضاع المتسارعة في المنطقة

ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الروسي تطورات الأوضاع المتسارعة في المنطقة
الرياض - كونا: بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من فلاديمير بوتين.
وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال بحث التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية وعلى الاقتصاد العالمي، حيث أكد الرئيس الروسي دعم بلاده لحفظ سيادة وأمن أراضي المملكة العربية السعودية.
وأفاد البيان بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
