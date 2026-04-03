الكهرباء تعرض إحدى المحطات فجر اليوم لاعتداء إيراني آثم أسفر عن أضرار مادية في بعض مكوناتها

2026-04-03 05:07:53
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه فجر اليوم للاعتداء جراء العدوان الإيراني الآثم، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية في بعض مكونات المحطة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة م.فاطمة حياة ان فرق الطوارئ باشرت اعمالها بشكل فوري وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع تداعيات الحادث، داعية الى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وشددت على ان سلامة واستقرار المنظومة الكهربائية والمائية اولوية قصوى.

