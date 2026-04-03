الكهرباء تعرض إحدى المحطات فجر اليوم لاعتداء إيراني آثم أسفر عن أضرار مادية في بعض مكوناتها

الكهرباء تعرض إحدى المحطات فجر اليوم لاعتداء إيراني آثم أسفر عن أضرار مادية في بعض مكوناتها
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه فجر اليوم للاعتداء جراء العدوان الإيراني الآثم، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية في بعض مكونات المحطة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة م.فاطمة حياة ان فرق الطوارئ باشرت اعمالها بشكل فوري وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع تداعيات الحادث، داعية الى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وشددت على ان سلامة واستقرار المنظومة الكهربائية والمائية اولوية قصوى.
