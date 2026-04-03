زراعة جرش: تجاوز المعدل السنوي للأمطار يبشر بموسم مميز

زراعة جرش: تجاوز المعدل السنوي للأمطار يبشر بموسم مميز
جرش 3 نيسان (بترا) حاتم ظاظا- قالت مديرة مديرية زراعة جرش الدكتورة علا المحاسنة، إن كمية الأمطار في محافظة جرش تجاوزت المعدل السنوي العام، ما يبشر بموسم زراعي مميز.
وأضاف المحاسنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن نسبة الهطول من المعدل العام في منطقة جرش بلغ نحو 136 بالمئة، وفي سوف وثغرة عصفور نحو 130 بالمئة، وفي مشتل فيصل وفي لواء المعراض نحو 100 بالمئة، وفي دبين 124 بالمئة، وفي برما 103 بالمئة وفي بليلا 119 بالمئة.
وبينت مديرية زراعة جرش أن الموسم المطري سينعكس إيجابا على جاهزية الأراضي للموسم الزراعي المقبل سواء للمحاصيل الحقلية أو الزراعات البعلية المختلفة، إضافة إلى الغابات التي بدأت تستعيد نشاطها وحيويتها النباتية.
وأوضحت أن أشجار الزيتون استفادت من الموسم المطري، وسيساهم ذلك بتحسين وزيادة الإنتاج وتحسين جودة الزيت كما ونوعا، وبما يدعم الاقتصاد الزراعي المحلي ويعزز دخل المزارعين.
وأشارت إلى أن التحسين كذلك سيصيب المحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير والبقوليات، كما أسهم الموسم المطري بالتوسع في الزراعة البعلية وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي وتخفيف كلف الري والطاقة وتحقيق إنتاجية أفضل.
وأكدت أن الموسم المطري دعم الغابات من خلال زيادة كثافة الغطاء النباتي وإعادة الحياة إلى الأشجار الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نمو النباتات البرية التي تشكل جزءا أساسيا من النظام البيئي وتحافظ على التنوع الحيوي.
وأشارت إلى أن الموسم المطري الحالي سينعكس إيجابا على المراعي الطبيعية من خلال نمو الأعشاب الرعوية مما سيسهم في تحسين واقع الثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء المالية عن مربي المواشي.
وأكدت أن الموسم المطري الحالي، سيسهم بتغذية المخزون المائي والينابيع الموسمية والآبار، ويضمن استدامة الموارد المائية الزراعية والغابية.
ودعت مديرية زراعة جرش، المزارعين إلى متابعة الإرشادات الصادرة عن كوادر الإرشاد الزراعي في المديرية، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل كلفة.
--(بترا)
ح ظ/م د/أس
03/04/2026 11:46:17
-
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment