زراعة جرش: تجاوز المعدل السنوي للأمطار يبشر بموسم مميز

جرش 3 نيسان (بترا) حاتم ظاظا- قالت مديرة مديرية زراعة جرش الدكتورة علا المحاسنة، إن كمية الأمطار في محافظة جرش تجاوزت المعدل السنوي العام، ما يبشر بموسم زراعي مميز.

وأضاف المحاسنة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن نسبة الهطول من المعدل العام في منطقة جرش بلغ نحو 136 بالمئة، وفي سوف وثغرة عصفور نحو 130 بالمئة، وفي مشتل فيصل وفي لواء المعراض نحو 100 بالمئة، وفي دبين 124 بالمئة، وفي برما 103 بالمئة وفي بليلا 119 بالمئة.

وبينت مديرية زراعة جرش أن الموسم المطري سينعكس إيجابا على جاهزية الأراضي للموسم الزراعي المقبل سواء للمحاصيل الحقلية أو الزراعات البعلية المختلفة، إضافة إلى الغابات التي بدأت تستعيد نشاطها وحيويتها النباتية.

وأوضحت أن أشجار الزيتون استفادت من الموسم المطري، وسيساهم ذلك بتحسين وزيادة الإنتاج وتحسين جودة الزيت كما ونوعا، وبما يدعم الاقتصاد الزراعي المحلي ويعزز دخل المزارعين.

وأشارت إلى أن التحسين كذلك سيصيب المحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير والبقوليات، كما أسهم الموسم المطري بالتوسع في الزراعة البعلية وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي وتخفيف كلف الري والطاقة وتحقيق إنتاجية أفضل.

وأكدت أن الموسم المطري دعم الغابات من خلال زيادة كثافة الغطاء النباتي وإعادة الحياة إلى الأشجار الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نمو النباتات البرية التي تشكل جزءا أساسيا من النظام البيئي وتحافظ على التنوع الحيوي.

وأشارت إلى أن الموسم المطري الحالي سينعكس إيجابا على المراعي الطبيعية من خلال نمو الأعشاب الرعوية مما سيسهم في تحسين واقع الثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء المالية عن مربي المواشي.

وأكدت أن الموسم المطري الحالي، سيسهم بتغذية المخزون المائي والينابيع الموسمية والآبار، ويضمن استدامة الموارد المائية الزراعية والغابية.

ودعت مديرية زراعة جرش، المزارعين إلى متابعة الإرشادات الصادرة عن كوادر الإرشاد الزراعي في المديرية، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة بأقل كلفة.

03/04/2026 11:46:17



