أداء البورصة:

أداء البورصة:
أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس الخميس عند مستوى 1,889.63 بانخفاض قدره 12.65 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الأربعاء، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 904.78 بارتفاع قدره 4.80 نقاط مقارنة بإقفاله السابق.
وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 915.42 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 355.86 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 84 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال التي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 141.13 ألف دينار أي ما نسبته 39.66% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 651.45 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 39 صفقة.
