اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025 لشركة إنوفست

اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025 لشركة إنوفست

2026-04-03 04:17:14
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ أبريل ٢٠٢٦ - 02:00

عقدت‭ ‬شركة‭ ‬إنوفست‭ ‬اجتماع‭ ‬جمعيتها‭ ‬العامة‭ ‬العادية‭ (‬الثاني‭) ‬أمس‭ ‬للسنة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025‭. ‬وقد‭ ‬عُقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬افتراضيًا،‭ ‬بحضور‭/ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬بندر،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬إنوفست‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ا‭/ ‬طلال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الملا‭ ‬كذلك‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ممثلي‭ ‬من‭ ‬السادة‭ ‬يونغ‭ ‬بصفتهم‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي،‭ ‬وممثلي‭ ‬عن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬مسجلي‭ ‬الأسهم،‭ ‬مديري‭ ‬الاجتماع‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عقده‭ ‬وفقًا‭ ‬للإرشادات‭ ‬المنظمة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الجمعيات‭ ‬العامة‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬قوانين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬السنوي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬المساهمين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬بنود‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬الاجتماع‭ ‬إعادة‭ ‬تعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر2026،‭ ‬وكذلك‭ ‬تعيين‭ ‬السادة‭ ‬جرانت‭ ‬ثورتون‭ ‬كمدققين‭ ‬لحسابات‭ ‬الشركة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2026‭.‬

