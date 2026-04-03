اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025 لشركة إنوفست

اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2025 لشركة إنوفست
عقدت شركة إنوفست اجتماع جمعيتها العامة العادية (الثاني) أمس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد عُقد الاجتماع افتراضيًا، بحضور/ يعقوب يوسف بندر، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنوفست والرئيس التنفيذي ا/ طلال عبدالعزيز الملا كذلك أعضاء الإدارة التنفيذية، إلى جانب ممثلي من السادة يونغ بصفتهم المدقق الخارجي، وممثلي عن مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة، وبورصة البحرين، مسجلي الأسهم، مديري الاجتماع إضافة إلى المساهمين، حيث تم عقده وفقًا للإرشادات المنظمة لاجتماعات الجمعيات العامة وبما يتوافق مع قوانين مملكة البحرين. تم خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي الحصول على موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال، كما تضمن الاجتماع إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2026، وكذلك تعيين السادة جرانت ثورتون كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2026.
