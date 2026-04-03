ترامب: سنضرب إيران بقوة كبيرة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة ولن نسمح بتضرر حلفائنا في الشرق الأوسط



أعلن قصف أكبر جسر في إيران وتوعدها بالمزيد إن لم تبرم اتفاقاً قبل فوات الأوان



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس تدمير جسر بي1 في مدينة كرج في ايران وهددها بأن المزيد قادم في الطريق إن لم تبرم اتفاقا قبل فوات الأوان.وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال «أكبر جسر في ايران ينهار ولن يستخدم مجددا أبدا»، فيما عرض على حسابه فيديو لعملية قصف الجسر الواقع في كرج الإيرانية.وحذر ترامب النظام الإيراني قائلا «المزيد قادم في الطريق. لقد حان الوقت لكي تبرم إيران اتفاقا قبل فوات الأوان وقبل ألا يتبقى شيء مما لايزال بالإمكان أن يصبح دولة عظيمة».وكان ترامب قال إن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للولايات المتحدة في إيران «اقتربت من التحقق»، مؤكدا أن العمل جار على إنهاء هذه المهمة بـ «سرعة»، مشددا على أن «الجزء الأكبر من إيران تم تدميره والباقي سيكون سهلا».وأضاف ترامب في خلال خطاب بخصوص الحرب مع إيران، وجهه إلى الشعب الأميركي من المكتب البيضاوي: نحن ننتصر أكثر من أي وقت مضى. لقد قضينا على قدرات إيران العسكرية بشكل مذهل. لقد هزمناها بشكل كامل. وهي الآن مدمرة عسكريا واقتصاديا ومن النواحي كافة ولم تعد تشكل تهديدا».وتابع: «بحرية إيران اختفت وسلاحها الجوي دمر ومعظم قادة النظام الإرهابي باتوا أمواتا»، مشيرا إلى ان إسقاط النظام الإيراني لم يكن هدفا لكنه تحقق بالفعل.وشدد الرئيس الأميركي مجددا على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، مبينا ان الجيش الأميركي استهدف في عملية «الغضب الملحمي» الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.واستطرد: سنضرب إيران بقوة كبيرة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، وسنعيدها إلى العصر الحجري، موضحا ان النظام الإيراني هو المسؤول بالكامل عن ارتفاع أسعار النفط، داعيا الدول التي تحصل على النفط من مضيق هرمز لأن تضطلع بدور قيادي في حماية المضيق. واعتبر أن قدرة الإيرانيين «على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتت محدودة بشكل كبير ومصانع الأسلحة وقاذفات الصواريخ الخاصة بهم يتم تفجيرها وبقي القليل جدا منها».وشدد على أن «أهدافنا بسيطة وواضحة للغاية فنحن نفكك بشكل منهجي قدرة النظام على تهديد أميركا أو ممارسة نفوذه خارج حدودهم»، مؤكدا أن «دول المنـطـقـة لم تكن طرفا في النزاع وإيران هاجمتها ولن نسمح بأن يتعرضوا للضرر».وأعـلـن تـرامــب أن المحادثات الديبلوماسية الهادفة إلى تحقيق اتفاق لإنهاء الحرب ستستمر وإذا لم يكن هناك اتفاق «سنضرب كل محطة توليد كهرباء لديهم بقوة»، موضحا «أننا سنخلص العالم من شر النظام الإيراني وننهي تهديداته الإرهابية».وعن حلف شمال الأطلسي «ناتو» ومضيق هرمز، قال ترامب إن بلاده «تكاد لا تستورد أي نفط عبر مضيق هرمز ولن تأخذ أي نفط منه في المستقبل، فنحن لا نحتاج إليه ولم نكن بحاجة إليه ولن نحتاج إليه».واعتبر أن على «الدول التي تستقبل النفط عبر مضيق هرمز أن تعتني بهذا الممر ويمكنهم القيام بذلك بسهولة وسنكون مساعدين لكن يجب أن يتولوا هم القيادة في حماية النفط الذي يعتـمدون عليه بشدة».وفيما يخص الشأن المحلي الأميركي، أشار ترامب إلى أن ارتفاع أسعار البنزين مرتبط بالهجمات الإيرانية على ناقلات النفط، معتبرا أن «هذا الارتفاع قصير المدى كان نتيجة مباشرة لهجمات إرهابية شاذة شنتها إيران على ناقلات النفط التجارية في الدول المجاورة التي لا علاقة لها بالنزاع».وتابع مخاطبا الأميركيين: «جميعكم تعرفون أننا بنينا أقوى اقتصاد في التاريخ ونحن نشهده الآن، حيث إنه وفي سنة واحدة أخذنا بلدا ميتا ومعطلا، وجعلناه البلد الأكثر حيوية في العالم بلا تضخم ومع استثمارات قياسية وصلت إلى الولايات المتحدة بأكثر من 18 تريليون دولار وأعلى سوق للأسهم على الإطلاق».