ترامب: سنضرب إيران بقوة كبيرة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة ولن نسمح بتضرر حلفائنا في الشرق الأوسط

ترامب: سنضرب إيران بقوة كبيرة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة ولن نسمح بتضرر حلفائنا في الشرق الأوسط
(MENAFN- Al-Anbaa)
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس تدمير جسر بي1 في مدينة كرج في ايران وهددها بأن المزيد قادم في الطريق إن لم تبرم اتفاقا قبل فوات الأوان.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال «أكبر جسر في ايران ينهار ولن يستخدم مجددا أبدا»، فيما عرض على حسابه فيديو لعملية قصف الجسر الواقع في كرج الإيرانية.
وحذر ترامب النظام الإيراني قائلا «المزيد قادم في الطريق. لقد حان الوقت لكي تبرم إيران اتفاقا قبل فوات الأوان وقبل ألا يتبقى شيء مما لايزال بالإمكان أن يصبح دولة عظيمة».
وكان ترامب قال إن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للولايات المتحدة في إيران «اقتربت من التحقق»، مؤكدا أن العمل جار على إنهاء هذه المهمة بـ «سرعة»، مشددا على أن «الجزء الأكبر من إيران تم تدميره والباقي سيكون سهلا».
وأضاف ترامب في خلال خطاب بخصوص الحرب مع إيران، وجهه إلى الشعب الأميركي من المكتب البيضاوي: نحن ننتصر أكثر من أي وقت مضى. لقد قضينا على قدرات إيران العسكرية بشكل مذهل. لقد هزمناها بشكل كامل. وهي الآن مدمرة عسكريا واقتصاديا ومن النواحي كافة ولم تعد تشكل تهديدا».
وتابع: «بحرية إيران اختفت وسلاحها الجوي دمر ومعظم قادة النظام الإرهابي باتوا أمواتا»، مشيرا إلى ان إسقاط النظام الإيراني لم يكن هدفا لكنه تحقق بالفعل.
وشدد الرئيس الأميركي مجددا على أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، مبينا ان الجيش الأميركي استهدف في عملية «الغضب الملحمي» الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.
واستطرد: سنضرب إيران بقوة كبيرة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، وسنعيدها إلى العصر الحجري، موضحا ان النظام الإيراني هو المسؤول بالكامل عن ارتفاع أسعار النفط، داعيا الدول التي تحصل على النفط من مضيق هرمز لأن تضطلع بدور قيادي في حماية المضيق. واعتبر أن قدرة الإيرانيين «على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتت محدودة بشكل كبير ومصانع الأسلحة وقاذفات الصواريخ الخاصة بهم يتم تفجيرها وبقي القليل جدا منها».
وشدد على أن «أهدافنا بسيطة وواضحة للغاية فنحن نفكك بشكل منهجي قدرة النظام على تهديد أميركا أو ممارسة نفوذه خارج حدودهم»، مؤكدا أن «دول المنـطـقـة لم تكن طرفا في النزاع وإيران هاجمتها ولن نسمح بأن يتعرضوا للضرر».
وأعـلـن تـرامــب أن المحادثات الديبلوماسية الهادفة إلى تحقيق اتفاق لإنهاء الحرب ستستمر وإذا لم يكن هناك اتفاق «سنضرب كل محطة توليد كهرباء لديهم بقوة»، موضحا «أننا سنخلص العالم من شر النظام الإيراني وننهي تهديداته الإرهابية».
وعن حلف شمال الأطلسي «ناتو» ومضيق هرمز، قال ترامب إن بلاده «تكاد لا تستورد أي نفط عبر مضيق هرمز ولن تأخذ أي نفط منه في المستقبل، فنحن لا نحتاج إليه ولم نكن بحاجة إليه ولن نحتاج إليه».
واعتبر أن على «الدول التي تستقبل النفط عبر مضيق هرمز أن تعتني بهذا الممر ويمكنهم القيام بذلك بسهولة وسنكون مساعدين لكن يجب أن يتولوا هم القيادة في حماية النفط الذي يعتـمدون عليه بشدة».
وفيما يخص الشأن المحلي الأميركي، أشار ترامب إلى أن ارتفاع أسعار البنزين مرتبط بالهجمات الإيرانية على ناقلات النفط، معتبرا أن «هذا الارتفاع قصير المدى كان نتيجة مباشرة لهجمات إرهابية شاذة شنتها إيران على ناقلات النفط التجارية في الدول المجاورة التي لا علاقة لها بالنزاع».
وتابع مخاطبا الأميركيين: «جميعكم تعرفون أننا بنينا أقوى اقتصاد في التاريخ ونحن نشهده الآن، حيث إنه وفي سنة واحدة أخذنا بلدا ميتا ومعطلا، وجعلناه البلد الأكثر حيوية في العالم بلا تضخم ومع استثمارات قياسية وصلت إلى الولايات المتحدة بأكثر من 18 تريليون دولار وأعلى سوق للأسهم على الإطلاق».
