وزير خارجية البحرين: الاعتداءات الإيرانية استهدفت مناطق مدنية وعرَّضت أمن الطاقة والغذاء والتجارة للخطر

ترأس وزير خارجية البحرين د.عبداللطيف بن راشد الزياني اجتماعا لمجلس الأمن الدولي يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على دول الخليج ودول المنطقة واغلاقها مضيق هرمز.وأكد الزياني في كلمته امام الجلسة ان «اعتداءات إيران استهدفت مناطق مدنية وخدمية وعرضت أمن الطاقة والغذاء والتجارة العالمية للخطر»، مشددا على انه «لا يمكن تبرير الاعتداءات الإيرانية على دول الجوار» محذرا من أن أي تعطيل للممرات المائية الحيوية له تداعيات على التجارة الدولية».واعرب الوزير الزياني عن الأمل «في تصويت على مشروع قرار أممي بشأن مضيق هرمز» اليوم الجمعة.من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدى كل الخطوط الحمراء مشددا على ضرورة إيقاف الاعتداءات الإيرانية السافرة لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.جاء ذلك في أول إحاطة للبديوي أمام مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا رفيع المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير خارجية البحرين الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.وجدد البديوي إدانة مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاعتداءات الايرانية الغادرة التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دوله ومبادئ حسن الجوار «ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».وأكد أن العدوان الإيراني الآثم طال منشآت مدنية وحيوية أدت إلى سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وهي أعمال «لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف». ودعا الأمين العام لمجلس التعاون مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لحماية الممرات المائية وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية.وشدد في هذا الصدد على أهمية استصدار مجلس الأمن قرارا «يتضمن السماح باستخدام جميع الوسائل المتاحة واللازمة لحماية الملاحة في مضيق هرمز وإيقاف الهجمات على السفن وضمان حرية المرور».كما دعا البديوي أيضا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الإيقاف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي وإشراكها في أي محادثات أو اتفاقيات مع الجانب الإيراني «بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مرة أخرى».يذكر ان البحرين تسلمت رئاسة مجلس الامن لدورة شهر ابريل، في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعامين 2026-2027.وأجرى الزياني تحضيرا لهذه الرئاسة، اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب وكالة الانباء البحرينية (بنا). وتـنـاولـت الاتـصـالات مـسـتـجـدات الأوضـاع الإقليمية، واستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والجهود التي يبذلها مجلس الأمن في إطار مسؤولياته للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والمناقشات الدائرة في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الذي تقدمت به مملكة البحرين بالنيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، حول الأمن البحري في مضيق هرمز، وتداعيات استمرار إغلاقه أمام الملاحة الدولية على أمن الطاقة والتجارة الدولية وإمدادات الغذاء والاقتصاد العالمي.بدوره، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس إن الصين مستعدة للعمل مع مملكة البحرين للدفع نحو وقف إطلاق النار، واستعادة السلام، وتحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط.ووفق وكالة الانباء الـصـيـنـيـة الـجـديــدة «شيـنـخـوا» أدلى وانغ، بهذه التصريحات خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية البحريني.وأطلع الزياني، وانغ على أحدث التطورات في الشرق الأوسط وموقف البحرين، مشيرا إلى أن دول الخليج تواجه حاليا تحديات أمنية جسيمة، وأن حركة الملاحة في مضيق هرمز قد تعرضت للعرقلة.وأعرب الزياني عن استعداد البحرين للاستفادة من دور مجلس الأمن الدولي في معالجة قضية الملاحة عبر المضيق، معربا عن أمله في تعزيز التواصل والتنسيق مع الصين.بدوره، أوضح وانغ أن الصين وباكستان أصدرتا مؤخرا مبادرة من خمس نقاط لاستعادة السلام والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط، تتضمن الدعوة إلى وقف الهجمات على المدنيين والأهداف غير العسكرية، وضمان أمن مضيق هرمز، واستئناف حركة الملاحة الطبيعية.وقـال وانغ إن وقف إطلاق النار ووقف الأعمال القتالية يمثلان تطلعا مشتركا للمجتمع الدولي، مضيفا أن الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي ينبغي أن تسهم في تهدئة التوترات وإنهاء الحرب لاستئناف المحادثات.وأكد وانغ أن الصين، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن ودولة كبرى مسؤولة، مستعدة للعمل مع البحرين من أجل الدفع نحو وقف الأعمال العدائية، واستعادة السلام، وتحقيق استقرار إقليمي دائم، وصون الحقوق والمصالح المشروعة لدول الجنوب العالمي، ولاسيما الدول الصغيرة والمتوسطة.

