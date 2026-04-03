السودان يعلن فتح موانئه ومطاراته لكل ما تحتاجه الكويت



الكويت لها أيادٍ بيضاء على كل الدول ولا يأتي منها إلا الخير والمساعدة ولا ننسى وقفتها الإنسانية



أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان فتح كل الموانئ والمطارات السودانية لاستضافة ما تحتاجه الكويت، مؤكدا إدانته بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغاشمة تجاه دولة الكويت ودول الخليج العربية وما تتعرض له المنشآت المدنية.وأعرب البرهان لدى لقائه سفيرنا لدى السودان د.فهد الظفيري بحضور وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم عن تضامن بلاده الكامل مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحقها في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان.وأشار إلى أن دولة الكويت لها أياد بيضاء على كل الدول الشقيقة والصديقة ولا يأتي منها إلا الخير والمساعدة، قائلا إن بلاده لا تنسى وقفتها الإنسانية مع السودان منذ اندلاع الحرب.وذكر البرهان أن بلاده سترسل وفودا شعبية سودانية إلى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لتظهر الدعم والمساندة من الشعب السوداني.وأشاد رئيس مجلس السيادة بمواقف دولة الكويت الداعمة للسودان في المحافل الدولية والإقليمية، مشيدا بتميز العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، كما أكد استعداده لتلبية الدعوة الموجهة لزيارة الكويت.وأوضح السفير الظفيري في تصريح لـ «كونا» أنه استعرض مع رئيس مجلس السيادة ما تتعرض له الكويت ودول الخليج العربية من اعتداءات غاشمة من قبل إيران على سيادتها ومنشآتها الحيوية والمدنية، مثمنا بيان «الخارجية السودانية» الذي صدر يوم 28 فبراير والذي أعرب عن تضامن السودان وإدانته بكل وضوح للاعتداءات الإيرانية السافرة وغير المشروعة على دولة الكويت ودول الخليج وتأكيده على وقوف السودان التام مع سيادة تلك الدول وسلامة أراضيها.وثمن السفير الظفيري مواقف السودان قيادة وشعبا، واصفا إياها بالمواقف النبيلة التي ستظل محفورة في ذاكرة ووجدان والشعب الكويتي، مجددا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه. وأشار سفيرنا لدى السودان إلى الدور الإنساني الكويتي تجاه الأشقاء في السودان، لاسيما خلال فترة الحرب.وذكر أنه تم خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.من ناحية أخرى، أعرب السفير الظفيري عن تهانيه لرئيس مجلس السيادة بمناسبة عودة الحكومة إلى ولاية الخرطوم وممارسة مهامها وأنشطتها من العاصمة.