السودان يعلن فتح موانئه ومطاراته لكل ما تحتاجه الكويت

السودان يعلن فتح موانئه ومطاراته لكل ما تحتاجه الكويت
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان فتح كل الموانئ والمطارات السودانية لاستضافة ما تحتاجه الكويت، مؤكدا إدانته بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغاشمة تجاه دولة الكويت ودول الخليج العربية وما تتعرض له المنشآت المدنية.
وأعرب البرهان لدى لقائه سفيرنا لدى السودان د.فهد الظفيري بحضور وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم عن تضامن بلاده الكامل مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحقها في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان.
وأشار إلى أن دولة الكويت لها أياد بيضاء على كل الدول الشقيقة والصديقة ولا يأتي منها إلا الخير والمساعدة، قائلا إن بلاده لا تنسى وقفتها الإنسانية مع السودان منذ اندلاع الحرب.
وذكر البرهان أن بلاده سترسل وفودا شعبية سودانية إلى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لتظهر الدعم والمساندة من الشعب السوداني.
وأشاد رئيس مجلس السيادة بمواقف دولة الكويت الداعمة للسودان في المحافل الدولية والإقليمية، مشيدا بتميز العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، كما أكد استعداده لتلبية الدعوة الموجهة لزيارة الكويت.
وأوضح السفير الظفيري في تصريح لـ «كونا» أنه استعرض مع رئيس مجلس السيادة ما تتعرض له الكويت ودول الخليج العربية من اعتداءات غاشمة من قبل إيران على سيادتها ومنشآتها الحيوية والمدنية، مثمنا بيان «الخارجية السودانية» الذي صدر يوم 28 فبراير والذي أعرب عن تضامن السودان وإدانته بكل وضوح للاعتداءات الإيرانية السافرة وغير المشروعة على دولة الكويت ودول الخليج وتأكيده على وقوف السودان التام مع سيادة تلك الدول وسلامة أراضيها.
وثمن السفير الظفيري مواقف السودان قيادة وشعبا، واصفا إياها بالمواقف النبيلة التي ستظل محفورة في ذاكرة ووجدان والشعب الكويتي، مجددا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه. وأشار سفيرنا لدى السودان إلى الدور الإنساني الكويتي تجاه الأشقاء في السودان، لاسيما خلال فترة الحرب.
وذكر أنه تم خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
من ناحية أخرى، أعرب السفير الظفيري عن تهانيه لرئيس مجلس السيادة بمناسبة عودة الحكومة إلى ولاية الخرطوم وممارسة مهامها وأنشطتها من العاصمة.
الكويت لها أيادٍ بيضاء على كل الدول ولا يأتي منها إلا الخير والمساعدة ولا ننسى وقفتها الإنسانية
