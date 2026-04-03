الأرجنتين تعلن طرد القائم بالأعمال الإيراني

أعلنت الأرجنتين أمس أنها صنفت القائم بالأعمال والمستشار الإيراني محسن سلطاني طهراني «شخصا غير مرغوب فيه»، وأمرته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن هذا الإجراء جاء ردا على بيان صادر عن الخارجية الإيرانية تضمن «اتهامات كاذبة ومسيئة ولا أساس لها» بحق الأرجنتين وسلطاتها.ويأتي القرار عقب تصنيف الأرجنتين الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية».واتهمت الخارجية في قرارها إيران بـ «عرقلة سير العدالة»، مؤكدة أنها «لن تتسامح مع أي اعتداء أو تدخل»، وذلك في إشارة إلى رفض إيران الامتثال لأوامر الاعتقال والتسليم المتعلقة بهجوم العام 1994 على مركز الجمعية التعاونية اليهودية في بوينوس ايريس، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا.وتقول الأرجنتين إن إيران كانت ايضا وراء تفجير الشاحنة المفخخة الذي استهدف السفارة الإسرائيلية في العاصمة في 17 مارس 1992، والذي أسفر عن 22 قتيلا وأكثر من 200 جريح. ويعد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي من أقرب حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

