الأرجنتين تعلن طرد القائم بالأعمال الإيراني

الأرجنتين تعلن طرد القائم بالأعمال الإيراني
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت الأرجنتين أمس أنها صنفت القائم بالأعمال والمستشار الإيراني محسن سلطاني طهراني «شخصا غير مرغوب فيه»، وأمرته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن هذا الإجراء جاء ردا على بيان صادر عن الخارجية الإيرانية تضمن «اتهامات كاذبة ومسيئة ولا أساس لها» بحق الأرجنتين وسلطاتها.
ويأتي القرار عقب تصنيف الأرجنتين الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية».
واتهمت الخارجية في قرارها إيران بـ «عرقلة سير العدالة»، مؤكدة أنها «لن تتسامح مع أي اعتداء أو تدخل»، وذلك في إشارة إلى رفض إيران الامتثال لأوامر الاعتقال والتسليم المتعلقة بهجوم العام 1994 على مركز الجمعية التعاونية اليهودية في بوينوس ايريس، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا.
وتقول الأرجنتين إن إيران كانت ايضا وراء تفجير الشاحنة المفخخة الذي استهدف السفارة الإسرائيلية في العاصمة في 17 مارس 1992، والذي أسفر عن 22 قتيلا وأكثر من 200 جريح. ويعد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي من أقرب حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
