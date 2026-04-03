"الهلال الأحمر": تنسيق مستمر مع الجهات الحكومية لضمان تقديم الدعم اللوجستي في مختلف الظروف

عقد مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر اجتماعا برئاسة رئيس المجلس خالد المغامس لمتابعة تطورات الأوضاع الراهنة ومراجعة خطط ومستوى جاهزية فرق الطوارئ والمتطوعين لدعم الجهود الوطنية في التعامل مع أي مستجدات طارئة.وأكد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع أهمية الاستعداد الدائم والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تقديم الدعم اللوجستي بكفاءة وفاعلية في مختلف الظروف.وأضاف أن مجلس الإدارة اطلع خلال الاجتماع على خطط الطوارئ المعتمدة للجمعية وراجع آليات الاستجابة السريعة، كما بحث مستجدات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أعلى درجات الجاهزية لمواجهة الأزمات.وأشار إلى التزام الجمعية بالمعايير الدولية في العمل الإنساني وحرصها على الحفاظ على جاهزية فرق الطوارئ والمتطوعين بما يسهم في استمرار تقديم الدعم الفعال للجهود الوطنية في حالات الطوارئ.وأوضح أن المجلس أقر الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية بهدف تعزيز كفاءة العمل الإداري وتطوير آليات التنسيق بين الإدارات المختلفة بما يواكب الأنشطة الميدانية وتوسع مشاريع الجمعية.وأعلن المغامس عن إطلاق خدمة الرد الآلي (KRCS Bot) لتعزيز خدمات الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية وتقديم ردود فورية على استفسارات المستفيدين عبر تطبيق (واتساب) على مدار الساعة من خلال الرقم (97909065) مبينا أن الخدمة تهدف إلى تقديم الإرشاد النفسي الأولي ودعم أفراد المجتمع بشكل سريع وفعال.وذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي وتمكين المستفيدين من الوصول إلى المعلومات والإرشاد المناسب بسهولة وأمان.

