"الهلال الأحمر": تنسيق مستمر مع الجهات الحكومية لضمان تقديم الدعم اللوجستي في مختلف الظروف

"الهلال الأحمر": تنسيق مستمر مع الجهات الحكومية لضمان تقديم الدعم اللوجستي في مختلف الظروف
(MENAFN- Al-Anbaa)
عقد مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر اجتماعا برئاسة رئيس المجلس خالد المغامس لمتابعة تطورات الأوضاع الراهنة ومراجعة خطط ومستوى جاهزية فرق الطوارئ والمتطوعين لدعم الجهود الوطنية في التعامل مع أي مستجدات طارئة.
وأكد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع أهمية الاستعداد الدائم والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تقديم الدعم اللوجستي بكفاءة وفاعلية في مختلف الظروف.
وأضاف أن مجلس الإدارة اطلع خلال الاجتماع على خطط الطوارئ المعتمدة للجمعية وراجع آليات الاستجابة السريعة، كما بحث مستجدات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أعلى درجات الجاهزية لمواجهة الأزمات.
وأشار إلى التزام الجمعية بالمعايير الدولية في العمل الإنساني وحرصها على الحفاظ على جاهزية فرق الطوارئ والمتطوعين بما يسهم في استمرار تقديم الدعم الفعال للجهود الوطنية في حالات الطوارئ.
وأوضح أن المجلس أقر الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية بهدف تعزيز كفاءة العمل الإداري وتطوير آليات التنسيق بين الإدارات المختلفة بما يواكب الأنشطة الميدانية وتوسع مشاريع الجمعية.
وأعلن المغامس عن إطلاق خدمة الرد الآلي (KRCS Bot) لتعزيز خدمات الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية وتقديم ردود فورية على استفسارات المستفيدين عبر تطبيق (واتساب) على مدار الساعة من خلال الرقم (97909065) مبينا أن الخدمة تهدف إلى تقديم الإرشاد النفسي الأولي ودعم أفراد المجتمع بشكل سريع وفعال.
وذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي وتمكين المستفيدين من الوصول إلى المعلومات والإرشاد المناسب بسهولة وأمان.
