وزير النفط ينقل تحيات القيادة السياسية لرجال الإطفاء في شركات "البترول الوطنية" و"كيبك" و"كافكو"

وزير النفط ينقل تحيات القيادة السياسية لرجال الإطفاء في شركات "البترول الوطنية" و"كيبك" و"كافكو"
(MENAFN- Al-Anbaa)
نقل وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي تحيات وتقدير القيادة السياسية لرجال الإطفاء العاملين في فرق الإطفاء بكل من شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) نظرا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء دورهم الوطني.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحافي، إن ذلك جاء خلال الزيارة التي قام بها الوزير الرومي لعدد من المواقع النفطية رافقه خلالها الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود، فيما كان باستقباله الرئيس التنفيذي لـ «البترول الوطنية» وضحة الخطيب وعدد من نواب الرئيس التنفيذي والمسؤولين في هذه الشركات. من جانبه، أعرب الشيخ نواف السعود وفقا للبيان عن فخر واعتزاز إدارة القطاع النفطي بالدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال الإطفاء لحماية الأرواح والممتلكات، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة من كل سوء ومكروه.
نواف السعود: إدارة القطاع النفطي تفخر بالدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال الإطفاء لحماية الأرواح والممتلكات
