وزير النفط ينقل تحيات القيادة السياسية لرجال الإطفاء في شركات "البترول الوطنية" و"كيبك" و"كافكو"



نواف السعود: إدارة القطاع النفطي تفخر بالدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال الإطفاء لحماية الأرواح والممتلكات



نقل وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي تحيات وتقدير القيادة السياسية لرجال الإطفاء العاملين في فرق الإطفاء بكل من شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) نظرا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء دورهم الوطني.وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحافي، إن ذلك جاء خلال الزيارة التي قام بها الوزير الرومي لعدد من المواقع النفطية رافقه خلالها الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود، فيما كان باستقباله الرئيس التنفيذي لـ «البترول الوطنية» وضحة الخطيب وعدد من نواب الرئيس التنفيذي والمسؤولين في هذه الشركات. من جانبه، أعرب الشيخ نواف السعود وفقا للبيان عن فخر واعتزاز إدارة القطاع النفطي بالدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال الإطفاء لحماية الأرواح والممتلكات، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة من كل سوء ومكروه.