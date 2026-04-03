7 محاضر ضبط لمحال ذهب تبيع بسعرين

2026-04-03 04:15:18
(MENAFN- Al-Anbaa)


عاطف رمضان
نظمت إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة جولة تفقدية قام بها مفتشوها على بعض بعض محال بيع المشغولات الذهبية، وقد أسفرت تلك الجولة عن تحرير 7 محاضر ضبط لعدد من مخالفات، وأبرزها بيع المنتج بسعرين مختلفين، بالاضافة إلى عدم عرض قائمة بالأسعار متضمنة سعر المصنعية للذهب والمشغولات الثمينة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وفي سياق متصل، نفذ فريق طوارئ العاصمة وحولي جولة تفتيشية في عدد من المحال المتنوعة، وتم على أثرها تحرير 83 محضر ضبط لعدة مخالفات، أبرزها بيع سلع محظورة «تبغ ممضوغ»، عدم استخدام اللغة العربية في الفاتورة، وعدم وحود لائحة شروط الاستبدال والاسترجاع، وعدم وجود جدول مدد ضمان قطع غيار السيارات الجديدة والمعاد إصلاحها، بالإضافة إلى عدم ذكر نوع اللحوم المستخدمة في قائمة الطعام. ‏وتم توجيه إنذارين لبقالات لم تلتزم بتطبيق ضوابط بيع وتداول مشروبات الطاقة.

