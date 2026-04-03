7 محاضر ضبط لمحال ذهب تبيع بسعرين
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
نظمت إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة جولة تفقدية قام بها مفتشوها على بعض بعض محال بيع المشغولات الذهبية، وقد أسفرت تلك الجولة عن تحرير 7 محاضر ضبط لعدد من مخالفات، وأبرزها بيع المنتج بسعرين مختلفين، بالاضافة إلى عدم عرض قائمة بالأسعار متضمنة سعر المصنعية للذهب والمشغولات الثمينة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وفي سياق متصل، نفذ فريق طوارئ العاصمة وحولي جولة تفتيشية في عدد من المحال المتنوعة، وتم على أثرها تحرير 83 محضر ضبط لعدة مخالفات، أبرزها بيع سلع محظورة «تبغ ممضوغ»، عدم استخدام اللغة العربية في الفاتورة، وعدم وحود لائحة شروط الاستبدال والاسترجاع، وعدم وجود جدول مدد ضمان قطع غيار السيارات الجديدة والمعاد إصلاحها، بالإضافة إلى عدم ذكر نوع اللحوم المستخدمة في قائمة الطعام. وتم توجيه إنذارين لبقالات لم تلتزم بتطبيق ضوابط بيع وتداول مشروبات الطاقة.
