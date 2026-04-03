اتصالات بين قادة المنطقة وزعماء أجانب لبحث التطورات الإقليمية

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إضافة إلى آثارها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) ان الجانبين بحثا خلال الاتصال العدوان الإيراني الإرهابي المتواصل ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية بما يمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليمي.كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أمس مع ملك الاردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التطورات الإقليمية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.ووفقا لـ«وام» بحث الجانبان خلال اتصال هاتفي العدوان الإيراني الإرهابي المستمر الذي يستهدف دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية ودول المنطقة وما يمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وتهديد للسلم والأمن الإقليميين. واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، بحث الجانبان سبل خفض التصعيد الراهن في المنطقة.وأكد الملك عبدالله ضرورة حشد جهد عربي ودولي فاعل يفضي إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على الأردن والإمارات والدول العربية، لافتا إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك للتعامل مع التبعات الاقتصادية للحرب. وشدد ملك الأردن على ضرورة وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، وعدم استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.وفي السياق استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مع رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي بقصر لوسيل، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.ووفق وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أعرب تشيسيكيدي عن تضامن بلاده مع دولة قطر، إثر استمرار العدوان الإيراني عليها وعلى عدد من دول المنطقة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.وأكد الجانبان حرصهما على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، كما جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والاستثمار.من جهته، تلقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اتصالا هاتفيا، من رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.وذكرت «قنا» انه جرى خلال الاتصال استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية.وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، إدانة دولة قطر بشدة للهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في محافظة دهوك، مؤكدا تضامن دولة قطر مع العراق ورفضها لكافة الأعمال التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار فيه.كما تلقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية الالماني يوهان فاديفول.وجرى خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية.وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.وفي سياق متصل، بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي مستجدات الأحداث في المنطقة. كما استعرض سمو وزير الخارجية السعودي «هاتفيا» من وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، علاقات التعاون الثنائية، وبحثا تطورات الأوضاع في المنطقة.

