سفيرنا في البرتغال: 85% من اعتداءات إيران استهدفت دول الخليج مقارنة بـ 15% وجّهت إلى الاحتلال الإسرائيلي

أعرب سفيرنا لدى البرتغال حمد الهزيم عن شكره وتقديره لمواقف البرتغال الداعمة للكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، مثمنا إصدار لشبونة بيان تضامن وإدانة للاعتداءات الإيرانية الآثمة منذ اليوم الأول وأنها من أولى الدول التي عبرت عن هذا الموقف بما يعكس عمق العلاقات الإيجابية والصداقة التي تجمع بين الدول الخليجية والبرتغال.جاء ذلك في تصريح أدلى به الهزيم لـ «كونا» عقب مشاركته مع سفراء ورؤساء بعثات السعودية وقطر والإمارات في اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البرتغالي جوزيه سيزاريو بناء على طلبهم تناول الاعتداءات الإيرانية السافرة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وأضاف أن اللقاء تناول التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، موضحا أنه قدم إحاطة شاملة حول طبيعة الاعتداءات الإيرانية، وأن طهران استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 5200 هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة موجهة إليها تمثل نحو 85% من هجماتها مقارنة بـ 15% وجهت الى الاحتلال الإسرائيلي.وأشار السفير الهزيم خلال الاجتماع إلى أن تلك التطورات تنذر بعواقب خطرة، ولاسيما أن إغلاق إيران لمضيق هرمز يؤثر بشكل مباشر في إمدادات الطاقة العالمية، فضلا عن تداعياته على الأمن الغذائي في ضوء الدور الحيوي لدول مجلس التعاون في إنتاج الأسمدة، وهو ما سيؤدي إلى نقصها في الأسواق والتأثير على سلاسل الغذاء.من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية سيزاريو دعم البرتغال لحق دول مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن أمنها واستقرارها، معربا عن تضامن البرتغال الكامل مع دول المجلس في مواجهة هذه التحديات.وأشار سيزاريو إلى أن مواقف البرتغال تنطلق من مبادئ ثابتة، لافتا إلى دعم بلاده لعدد من القرارات الدولية ذات الصلة، من بينها قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي حظي بتبني 136 دولة، وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أقر في 25 مارس في جنيف بما يعكس التزام البرتغال بالوقوف إلى جانب دول مجلس التعاون.وفي سياق متصل، ذكر السفير الهزيم أنه اجتمع الشهر الماضي إلى جانب سفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية لدول مجلس التعاون مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، وذلك بناء على طلبه.وقال إن رانجيل أكد خلال الاجتماع على دعم البرتغال لدول مجلس التعاون، وكذلك للدول الأخرى المتضررة من الاعتداءات الإيرانية السافرة، لافتا إلى أن البرتغال ممثلة بوزارة خارجيتها تحافظ على أبوابها مفتوحة للتنسيق وتقديم الدعم للدول الخليجية بهذه الشأن.

MENAFN03042026000130011022ID1110938959