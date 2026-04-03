سفيرنا في البرتغال: 85% من اعتداءات إيران استهدفت دول الخليج مقارنة بـ 15% وجّهت إلى الاحتلال الإسرائيلي

سفيرنا في البرتغال: 85% من اعتداءات إيران استهدفت دول الخليج مقارنة بـ 15% وجّهت إلى الاحتلال الإسرائيلي
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب سفيرنا لدى البرتغال حمد الهزيم عن شكره وتقديره لمواقف البرتغال الداعمة للكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، مثمنا إصدار لشبونة بيان تضامن وإدانة للاعتداءات الإيرانية الآثمة منذ اليوم الأول وأنها من أولى الدول التي عبرت عن هذا الموقف بما يعكس عمق العلاقات الإيجابية والصداقة التي تجمع بين الدول الخليجية والبرتغال.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الهزيم لـ «كونا» عقب مشاركته مع سفراء ورؤساء بعثات السعودية وقطر والإمارات في اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البرتغالي جوزيه سيزاريو بناء على طلبهم تناول الاعتداءات الإيرانية السافرة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأضاف أن اللقاء تناول التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، موضحا أنه قدم إحاطة شاملة حول طبيعة الاعتداءات الإيرانية، وأن طهران استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 5200 هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة موجهة إليها تمثل نحو 85% من هجماتها مقارنة بـ 15% وجهت الى الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار السفير الهزيم خلال الاجتماع إلى أن تلك التطورات تنذر بعواقب خطرة، ولاسيما أن إغلاق إيران لمضيق هرمز يؤثر بشكل مباشر في إمدادات الطاقة العالمية، فضلا عن تداعياته على الأمن الغذائي في ضوء الدور الحيوي لدول مجلس التعاون في إنتاج الأسمدة، وهو ما سيؤدي إلى نقصها في الأسواق والتأثير على سلاسل الغذاء.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية سيزاريو دعم البرتغال لحق دول مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن أمنها واستقرارها، معربا عن تضامن البرتغال الكامل مع دول المجلس في مواجهة هذه التحديات.
وأشار سيزاريو إلى أن مواقف البرتغال تنطلق من مبادئ ثابتة، لافتا إلى دعم بلاده لعدد من القرارات الدولية ذات الصلة، من بينها قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي حظي بتبني 136 دولة، وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أقر في 25 مارس في جنيف بما يعكس التزام البرتغال بالوقوف إلى جانب دول مجلس التعاون.
وفي سياق متصل، ذكر السفير الهزيم أنه اجتمع الشهر الماضي إلى جانب سفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية لدول مجلس التعاون مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، وذلك بناء على طلبه.
وقال إن رانجيل أكد خلال الاجتماع على دعم البرتغال لدول مجلس التعاون، وكذلك للدول الأخرى المتضررة من الاعتداءات الإيرانية السافرة، لافتا إلى أن البرتغال ممثلة بوزارة خارجيتها تحافظ على أبوابها مفتوحة للتنسيق وتقديم الدعم للدول الخليجية بهذه الشأن.
