باكستان تجدد إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت

جددت وزارة الخارجية الباكستانية ادانة إسلام اباد بشدة الهجمات الإيرانية على الكويت وذلك خلال المحادثات الهاتفية بين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقادة العالم.وسلط المتحدث باسم الخارجية الباكستاني طاهر اندرابي خلال الايجاز الاعلامي الاسبوعي الضوء على الاتصال الهاتفي الاسبوع الماضي بين شريف وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حيث «اعرب فيه عن ادانته الشديدة للهجمات» على دولة الكويت.وأضاف ان رئيس الوزراء الباكستاني أطلع القيادة الكويتية على جهود باكستان الديبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط مبينا أن ولي عهد دولة الكويت أعرب عن تقديره العميق لرئيس الوزراء الباكستاني والدعم الكامل لجهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.وأشار اندرابي إلى الاجتماع الذي عقد بين وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا ومصر في إسلام اباد الاسبوع الماضي حيث أعربوا عن دعمهم لإجراء محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران للمساعدة في إنهاء أزمة الشرق الأوسط.وسلط الضوء على العلاقات القوية التي تربط باكستان بالسعودية وتركيا مصر لافتا إلى الجهود الديبلوماسية الجارية لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وأوضح المتحدث ان المحادثات ساهمت في اتاحة فرصة مهمة لتعزيز التعاون بشأن القضايا الإقليمية والدولية مع التركيز على تحقيق نهاية مبكرة ودائمة للنزاع من خلال الديبلوماسية والحوار والجهود المنسقة من أجل السلام الإقليمي. وعن زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إلى بكين اعتبر الزيارة خطوة مهمة في تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي وتقوية الحوار والتنسيق بين باكستان والصين بشأن الأولويات المشتركة. وقال اندرابي إن الزيارة هي تلبية لدعوة وزير الخارجية الصيني وانغ يي مبينا انها شملت مناقشات عميقة حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك ما يعكس تنامي المشاركة الاستراتيجية. وأضاف ان المباحثات أثناء الزيارة تركزت على تبادل وجهات بشأن أفغانستان والتأكيد على الحاجة إلى السلام والاستقرار والعمليات السياسية الشاملة إلى جانب الاتفاق على مبادرة سلام مشتركة من خمس نقاط تهدف إلى استعادة الاستقرار الإقليمي.

MENAFN03042026000130011022ID1110938958