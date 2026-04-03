باكستان تجدد إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت

باكستان تجدد إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت
(MENAFN- Al-Anbaa)
جددت وزارة الخارجية الباكستانية ادانة إسلام اباد بشدة الهجمات الإيرانية على الكويت وذلك خلال المحادثات الهاتفية بين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقادة العالم.
وسلط المتحدث باسم الخارجية الباكستاني طاهر اندرابي خلال الايجاز الاعلامي الاسبوعي الضوء على الاتصال الهاتفي الاسبوع الماضي بين شريف وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حيث «اعرب فيه عن ادانته الشديدة للهجمات» على دولة الكويت.
وأضاف ان رئيس الوزراء الباكستاني أطلع القيادة الكويتية على جهود باكستان الديبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط مبينا أن ولي عهد دولة الكويت أعرب عن تقديره العميق لرئيس الوزراء الباكستاني والدعم الكامل لجهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.
وأشار اندرابي إلى الاجتماع الذي عقد بين وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا ومصر في إسلام اباد الاسبوع الماضي حيث أعربوا عن دعمهم لإجراء محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران للمساعدة في إنهاء أزمة الشرق الأوسط.
وسلط الضوء على العلاقات القوية التي تربط باكستان بالسعودية وتركيا مصر لافتا إلى الجهود الديبلوماسية الجارية لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث ان المحادثات ساهمت في اتاحة فرصة مهمة لتعزيز التعاون بشأن القضايا الإقليمية والدولية مع التركيز على تحقيق نهاية مبكرة ودائمة للنزاع من خلال الديبلوماسية والحوار والجهود المنسقة من أجل السلام الإقليمي. وعن زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إلى بكين اعتبر الزيارة خطوة مهمة في تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي وتقوية الحوار والتنسيق بين باكستان والصين بشأن الأولويات المشتركة. وقال اندرابي إن الزيارة هي تلبية لدعوة وزير الخارجية الصيني وانغ يي مبينا انها شملت مناقشات عميقة حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك ما يعكس تنامي المشاركة الاستراتيجية. وأضاف ان المباحثات أثناء الزيارة تركزت على تبادل وجهات بشأن أفغانستان والتأكيد على الحاجة إلى السلام والاستقرار والعمليات السياسية الشاملة إلى جانب الاتفاق على مبادرة سلام مشتركة من خمس نقاط تهدف إلى استعادة الاستقرار الإقليمي.
