المبارك: قرار "ايكاو" إدانة الانتهاكات الإيرانية المهددة لسلامة الطيران المدني ودول الخليج والأردن "تاريخي"

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
المبارك: قرار "ايكاو" إدانة الانتهاكات الإيرانية المهددة لسلامة الطيران المدني ودول الخليج والأردن "تاريخي"
(MENAFN- Al-Anbaa)
أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك بقرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو» إدانة الانتهاكات الإيرانية لسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن وتعريضها سلامة الطيران المدني للخطر، مطالبا بالوقف الفوري للأعمال غير المشروعة.
واعتبر الشيخ حمود المبارك في تصريح صحافي أن هذا القرار تاريخي ويبعث برسالة لا لبس فيها بأن سلامة الطيران المدني الدولي وسيادة الدول على أجوائها التزامان لا يمكن المساس بهما وأن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لن يتردد في تفعيل جميع أدواته القانونية لحماية منظومة الطيران العالمي من أي تهديدات عسكرية متهورة.
وأكد أن الكويت لن تتردد او تتهاون بمطالبها بحفظ وصون حقوقها إقليميا وعالميا وبكل المحافل، مشددا على أن سيادة الدولة خط احمر أمام أي معتد.
وأضاف ان الكويت قدمت خلال كلمتها في الاجتماع وبحضور كل الدول الأعضاء شرحا مفصلا عن مدى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنشآتها جراء هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
وذكر أن الكويت قدمت شرحا لكل خروقات العدوان الإيراني الآثم على البلاد وعدم احترام سيادة الدولة وقوانين منظمة (ايكاو) فيما قامت الدول الأخرى بتقديم كلماتها وشرح الأضرار الناتجة عن هذه الاعتداءات.
وبين أنه بعد مداولات استمرت يومين وفي تطور محوري يعكس قوة وتماسك المجتمع الدولي اعتمد مجلس منظمة خلال دورته 237 قرارا صارما وتاريخيا استنادا إلى رسالة الاحتجاج الكويتية وورقة العمل المشتركة المقدمة من الأردن والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت والإمارات ومصر والمغرب وبدعم من الدول الأخرى في المجلس.
وفي السياق ذاته، أدان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) في قرار له بشدة الانتهاكات الإيرانية لسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وتعريضها سلامة الطيران المدني للخطر، مطالبا بالوقف الفوري للأعمال غير المشروعة.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها ان ذلك جاء عقب اعتماد مجلس المنظمة في اجتماعه رقم 237 الذي عقد على مدى يومي رسالة الاحتجاج المقدمة من الكويت بشأن الانتهاكات الجسيمة من قبل إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها لسيادة الدولة ومجالها الجوي ولأحكام اتفاقية (شيكاغو) للطيران المدني الدولي.
وتضمنت رسالة الاحتجاج ما ترتب على الانتهاكات الإيرانية الجسيمة من استهداف مباشر للبنية التحتية للطيران المدني بالكويت والخسائر الفادحة من هذه الاعتداءات.
واعتمد مجلس (إيكاو) وفق البيان حزمة تدابير صارمة شملت إدانة هذه الانتهاكات وإحالة نص هذا القرار الرادع إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وإبقاء هذه المسألة الحساسة قيد المراجعة المستمرة.
وتضمنت التدابير توجيه كتاب رسمي من المجلس إلى كل الدول الأعضاء بشأن هذه القرارات وإرسال كتاب رسمي إلى السلطات المختصة في إيران لإبلاغها بقرار المجلس والتزامها باتفاقية الطيران المدني الدولي.
وأعرب المجلس عن استنكاره لاستخدام إيران العسكري غير المشروع للطائرات دون طيار في انتهاك للمادة (3 مكرر) من الاتفاقية بما عرض ممرات جوية دولية حيوية لمخاطر كارثية.
وبين أن هذا الوضع جعل الدول المتأثرة تضطر إلى اتخاذ إجراءات طارئة شملت إغلاق المجالات الجوية وتحويل مسارات الرحلات لحماية أرواح المسافرين وشركات الطيران مما أدى إلى اضطرابات تشغيلية واسعة في حركة النقل الجوي العالمية.
وناقش المجلس الذي يضم في عضويته 36 دولة رسالة الاحتجاج وما ترتب على تلك الاعتداءات من استهداف مباشر للبنية التحتية للطيران المدني والخسائر الفادحة جراء تلك الاعتداءات.
أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك بقرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو» إدانة الانتهاكات الإيرانية لسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن وتعريضها سلامة الطيران المدني للخطر، مطالبا بالوقف الفوري للأعمال غير المشروعة.
واعتبر الشيخ حمود المبارك في تصريح صحافي أن هذا القرار تاريخي ويبعث برسالة لا لبس فيها بأن سلامة الطيران المدني الدولي وسيادة الدول على أجوائها التزامان لا يمكن المساس بهما وأن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لن يتردد في تفعيل جميع أدواته القانونية لحماية منظومة الطيران العالمي من أي تهديدات عسكرية متهورة.
وأكد أن الكويت لن تتردد او تتهاون بمطالبها بحفظ وصون حقوقها إقليميا وعالميا وبكل المحافل، مشددا على أن سيادة الدولة خط احمر أمام أي معتد.
وأضاف ان الكويت قدمت خلال كلمتها في الاجتماع وبحضور كل الدول الأعضاء شرحا مفصلا عن مدى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنشآتها جراء هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
وذكر أن الكويت قدمت شرحا لكل خروقات العدوان الإيراني الآثم على البلاد وعدم احترام سيادة الدولة وقوانين منظمة (ايكاو) فيما قامت الدول الأخرى بتقديم كلماتها وشرح الأضرار الناتجة عن هذه الاعتداءات.
وبين أنه بعد مداولات استمرت يومين وفي تطور محوري يعكس قوة وتماسك المجتمع الدولي اعتمد مجلس منظمة خلال دورته 237 قرارا صارما وتاريخيا استنادا إلى رسالة الاحتجاج الكويتية وورقة العمل المشتركة المقدمة من الأردن والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت والإمارات ومصر والمغرب وبدعم من الدول الأخرى في المجلس.
وفي السياق ذاته، أدان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) في قرار له بشدة الانتهاكات الإيرانية لسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وتعريضها سلامة الطيران المدني للخطر، مطالبا بالوقف الفوري للأعمال غير المشروعة.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها ان ذلك جاء عقب اعتماد مجلس المنظمة في اجتماعه رقم 237 الذي عقد على مدى يومي رسالة الاحتجاج المقدمة من الكويت بشأن الانتهاكات الجسيمة من قبل إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها لسيادة الدولة ومجالها الجوي ولأحكام اتفاقية (شيكاغو) للطيران المدني الدولي.
وتضمنت رسالة الاحتجاج ما ترتب على الانتهاكات الإيرانية الجسيمة من استهداف مباشر للبنية التحتية للطيران المدني بالكويت والخسائر الفادحة من هذه الاعتداءات.
واعتمد مجلس (إيكاو) وفق البيان حزمة تدابير صارمة شملت إدانة هذه الانتهاكات وإحالة نص هذا القرار الرادع إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وإبقاء هذه المسألة الحساسة قيد المراجعة المستمرة.
وتضمنت التدابير توجيه كتاب رسمي من المجلس إلى كل الدول الأعضاء بشأن هذه القرارات وإرسال كتاب رسمي إلى السلطات المختصة في إيران لإبلاغها بقرار المجلس والتزامها باتفاقية الطيران المدني الدولي.
وأعرب المجلس عن استنكاره لاستخدام إيران العسكري غير المشروع للطائرات دون طيار في انتهاك للمادة (3 مكرر) من الاتفاقية بما عرض ممرات جوية دولية حيوية لمخاطر كارثية.
وبين أن هذا الوضع جعل الدول المتأثرة تضطر إلى اتخاذ إجراءات طارئة شملت إغلاق المجالات الجوية وتحويل مسارات الرحلات لحماية أرواح المسافرين وشركات الطيران مما أدى إلى اضطرابات تشغيلية واسعة في حركة النقل الجوي العالمية.
وناقش المجلس الذي يضم في عضويته 36 دولة رسالة الاحتجاج وما ترتب على تلك الاعتداءات من استهداف مباشر للبنية التحتية للطيران المدني والخسائر الفادحة جراء تلك الاعتداءات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment