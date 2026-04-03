المبارك: قرار "ايكاو" إدانة الانتهاكات الإيرانية المهددة لسلامة الطيران المدني ودول الخليج والأردن "تاريخي"

أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك بقرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو» إدانة الانتهاكات الإيرانية لسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن وتعريضها سلامة الطيران المدني للخطر، مطالبا بالوقف الفوري للأعمال غير المشروعة.واعتبر الشيخ حمود المبارك في تصريح صحافي أن هذا القرار تاريخي ويبعث برسالة لا لبس فيها بأن سلامة الطيران المدني الدولي وسيادة الدول على أجوائها التزامان لا يمكن المساس بهما وأن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لن يتردد في تفعيل جميع أدواته القانونية لحماية منظومة الطيران العالمي من أي تهديدات عسكرية متهورة.وأكد أن الكويت لن تتردد او تتهاون بمطالبها بحفظ وصون حقوقها إقليميا وعالميا وبكل المحافل، مشددا على أن سيادة الدولة خط احمر أمام أي معتد.وأضاف ان الكويت قدمت خلال كلمتها في الاجتماع وبحضور كل الدول الأعضاء شرحا مفصلا عن مدى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنشآتها جراء هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة.وذكر أن الكويت قدمت شرحا لكل خروقات العدوان الإيراني الآثم على البلاد وعدم احترام سيادة الدولة وقوانين منظمة (ايكاو) فيما قامت الدول الأخرى بتقديم كلماتها وشرح الأضرار الناتجة عن هذه الاعتداءات.وبين أنه بعد مداولات استمرت يومين وفي تطور محوري يعكس قوة وتماسك المجتمع الدولي اعتمد مجلس منظمة خلال دورته 237 قرارا صارما وتاريخيا استنادا إلى رسالة الاحتجاج الكويتية وورقة العمل المشتركة المقدمة من الأردن والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت والإمارات ومصر والمغرب وبدعم من الدول الأخرى في المجلس.وفي السياق ذاته، أدان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) في قرار له بشدة الانتهاكات الإيرانية لسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وتعريضها سلامة الطيران المدني للخطر، مطالبا بالوقف الفوري للأعمال غير المشروعة.وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها ان ذلك جاء عقب اعتماد مجلس المنظمة في اجتماعه رقم 237 الذي عقد على مدى يومي رسالة الاحتجاج المقدمة من الكويت بشأن الانتهاكات الجسيمة من قبل إيران والفصائل المسلحة التي تدعمها لسيادة الدولة ومجالها الجوي ولأحكام اتفاقية (شيكاغو) للطيران المدني الدولي.وتضمنت رسالة الاحتجاج ما ترتب على الانتهاكات الإيرانية الجسيمة من استهداف مباشر للبنية التحتية للطيران المدني بالكويت والخسائر الفادحة من هذه الاعتداءات.واعتمد مجلس (إيكاو) وفق البيان حزمة تدابير صارمة شملت إدانة هذه الانتهاكات وإحالة نص هذا القرار الرادع إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وإبقاء هذه المسألة الحساسة قيد المراجعة المستمرة.وتضمنت التدابير توجيه كتاب رسمي من المجلس إلى كل الدول الأعضاء بشأن هذه القرارات وإرسال كتاب رسمي إلى السلطات المختصة في إيران لإبلاغها بقرار المجلس والتزامها باتفاقية الطيران المدني الدولي.وأعرب المجلس عن استنكاره لاستخدام إيران العسكري غير المشروع للطائرات دون طيار في انتهاك للمادة (3 مكرر) من الاتفاقية بما عرض ممرات جوية دولية حيوية لمخاطر كارثية.وبين أن هذا الوضع جعل الدول المتأثرة تضطر إلى اتخاذ إجراءات طارئة شملت إغلاق المجالات الجوية وتحويل مسارات الرحلات لحماية أرواح المسافرين وشركات الطيران مما أدى إلى اضطرابات تشغيلية واسعة في حركة النقل الجوي العالمية.وناقش المجلس الذي يضم في عضويته 36 دولة رسالة الاحتجاج وما ترتب على تلك الاعتداءات من استهداف مباشر للبنية التحتية للطيران المدني والخسائر الفادحة جراء تلك الاعتداءات.

