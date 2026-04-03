الكويت تدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لإقرار الكنيست التابع للاحتلال الإسرائيلي ما يسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، ولاسيما أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بحماية الأسرى والمحتجزين.وأكدت «الخارجية» في بيان لها أن هذا التصعيد يمثل نهجا خطيرا لشرعنة وتكريس سياسات القتل الممنهج ويعكس توجها لترسيخ ممارسات، مبنية على أساس التمييز العنصري وينتهك الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.وأعربت عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل الانتهاكات الجسيمة والممارسات غير الإنسانية بما في ذلك سوء المعاملة والتعذيب والتجويع والحرمان من الحقوق الأساسية.ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والإنسانية واتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه السياسات والممارسات غير القانونية وضمان توفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق هؤلاء الأسرى.

