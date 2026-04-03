الكويت تدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

الكويت تدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لإقرار الكنيست التابع للاحتلال الإسرائيلي ما يسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، ولاسيما أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بحماية الأسرى والمحتجزين.
وأكدت «الخارجية» في بيان لها أن هذا التصعيد يمثل نهجا خطيرا لشرعنة وتكريس سياسات القتل الممنهج ويعكس توجها لترسيخ ممارسات، مبنية على أساس التمييز العنصري وينتهك الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وأعربت عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل الانتهاكات الجسيمة والممارسات غير الإنسانية بما في ذلك سوء المعاملة والتعذيب والتجويع والحرمان من الحقوق الأساسية.
ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والإنسانية واتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه السياسات والممارسات غير القانونية وضمان توفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق هؤلاء الأسرى.
