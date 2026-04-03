الجابر بحث مع نظيره الأميركي تداعيات العدوان الإيراني الأثم

أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ماركو روبيو.وذكرت «الخارجية» في بيان لها أنه تم خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في المنطقة لاسيما العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتداعيات ذلك العدوان على السلم والأمن الإقليمي والدولي.كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.

