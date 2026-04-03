الجابر بحث مع نظيره الأميركي تداعيات العدوان الإيراني الأثم

الجابر بحث مع نظيره الأميركي تداعيات العدوان الإيراني الأثم
(MENAFN- Al-Anbaa)
أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ماركو روبيو.
وذكرت «الخارجية» في بيان لها أنه تم خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في المنطقة لاسيما العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتداعيات ذلك العدوان على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.
