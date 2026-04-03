  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجابر بحث مع نظيره الأميركي تداعيات العدوان الإيراني الأثم

الجابر بحث مع نظيره الأميركي تداعيات العدوان الإيراني الأثم

2026-04-03 04:15:17
(MENAFN- Al-Anbaa)


أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ماركو روبيو.
وذكرت «الخارجية» في بيان لها أنه تم خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في المنطقة لاسيما العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتداعيات ذلك العدوان على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.

MENAFN03042026000130011022ID1110938955

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث