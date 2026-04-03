وزيرة الشؤون تفقّدت هيئة ذوي الإعاقة لمتابعة استعدادات استقبال الملفات التعليمية بدءاً من الأحد



برامج تأهيلية وتوعوية متخصصة لتحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي التوحد



قامـت وزيرة الشـؤون الاجتماعيـــة وشؤون الأسرة والطفولة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة د.أمثال الحويلة بزيارة ميدانية إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وذلك للاطلاع على سير العمل ومتابعة مستوى الأداء والاستعدادات الجارية لاستقبال الملفات التعليمية.وأكدت الحويلة، في تصريح صحافي عقب الجولة، أهمية الاستمرار في متابعة الأداء المهني والإداري بشكل دوري بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشددة على ضرورة تعزيز الانضباط الوظيفي والالتزام بالمعايير المهنية داخل مختلف قطاعات الهيئة.واطلعت على جاهزية الفرق المختصة لاستقبال الملفات التعليمية ابتداء من يوم الأحد المقبل، إذ وجهت بضرورة تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات بما يضمن تقديم خدمات ميسرة وفعالة للمستفيدين وأولياء الأمور.وأشارت الحويلة إلى أن الهيئة ماضية في تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات بما يواكب احتياجات المراجعين ويعزز مستوى رضاهم، مؤكدة حرصها على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الأداء وتحقيق أفضل النتائج.في سياق متصل، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن اليوم العالمي للتوحد يعد مناسبة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد وتسليط الضوء على حقوق الأشخاص من هذه الفئة وضرورة دعمهم وتمكينهم في مختلف مجالات الحياة.وقالت الحويلة في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للتوحد إن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تواصل تطوير خدماتها المقدمة للأشخاص من ذوي التوحد من خلال تنفيذ برامج تأهيلية وتوعوية متخصصة تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزز فرص دمجهم في المجتمع على نحو فاعل ومستدام.وأضافت أن دعم الأشخاص من ذوي التوحد مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الدور المحوري للأسرة بما يسهم في توفير بيئة شاملة وآمنة تمكنهم من تنمية قدراتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.وأشارت إلى استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الأشخاص من ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات بما يعكس اهتمام الكويت بكافة فئات المجتمع وحرصها على ترسيخ مبادئ الدمج والمساواة وتكافؤ الفرص.