وزيرة الشؤون تفقّدت هيئة ذوي الإعاقة لمتابعة استعدادات استقبال الملفات التعليمية بدءاً من الأحد

وزيرة الشؤون تفقّدت هيئة ذوي الإعاقة لمتابعة استعدادات استقبال الملفات التعليمية بدءاً من الأحد
(MENAFN- Al-Anbaa)
قامـت وزيرة الشـؤون الاجتماعيـــة وشؤون الأسرة والطفولة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة د.أمثال الحويلة بزيارة ميدانية إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وذلك للاطلاع على سير العمل ومتابعة مستوى الأداء والاستعدادات الجارية لاستقبال الملفات التعليمية.
وأكدت الحويلة، في تصريح صحافي عقب الجولة، أهمية الاستمرار في متابعة الأداء المهني والإداري بشكل دوري بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشددة على ضرورة تعزيز الانضباط الوظيفي والالتزام بالمعايير المهنية داخل مختلف قطاعات الهيئة.
واطلعت على جاهزية الفرق المختصة لاستقبال الملفات التعليمية ابتداء من يوم الأحد المقبل، إذ وجهت بضرورة تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات بما يضمن تقديم خدمات ميسرة وفعالة للمستفيدين وأولياء الأمور.
وأشارت الحويلة إلى أن الهيئة ماضية في تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات بما يواكب احتياجات المراجعين ويعزز مستوى رضاهم، مؤكدة حرصها على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الأداء وتحقيق أفضل النتائج.
في سياق متصل، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن اليوم العالمي للتوحد يعد مناسبة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد وتسليط الضوء على حقوق الأشخاص من هذه الفئة وضرورة دعمهم وتمكينهم في مختلف مجالات الحياة.
وقالت الحويلة في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للتوحد إن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تواصل تطوير خدماتها المقدمة للأشخاص من ذوي التوحد من خلال تنفيذ برامج تأهيلية وتوعوية متخصصة تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزز فرص دمجهم في المجتمع على نحو فاعل ومستدام.
وأضافت أن دعم الأشخاص من ذوي التوحد مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الدور المحوري للأسرة بما يسهم في توفير بيئة شاملة وآمنة تمكنهم من تنمية قدراتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
وأشارت إلى استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الأشخاص من ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات بما يعكس اهتمام الكويت بكافة فئات المجتمع وحرصها على ترسيخ مبادئ الدمج والمساواة وتكافؤ الفرص.
برامج تأهيلية وتوعوية متخصصة لتحسين جودة حياة الأشخاص من ذوي التوحد
