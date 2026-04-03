وزيرة "الأشغال" تفقّدت أعمال فرش الأسفلت في "المسايل": تسريع الإنجاز والالتزام بمعايير الجودة



عاطف رمضان

قامت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بزيارة ميدانية إلى منطقة المسايل في محافظة مبارك الكبير، للاطلاع على أعمال فرش الأسفلت ومتابعة سير تنفيذ المشاريع، والتأكد من جودة التنفيذ وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.واطلعت المشعان، خلال الجولة، على مراحل العمل الجارية، موجهة بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يضمن تحسين كفاءة الطرق وتعزيز البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.