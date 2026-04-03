وزيرة "الأشغال" تفقّدت أعمال فرش الأسفلت في "المسايل": تسريع الإنجاز والالتزام بمعايير الجودة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزيرة "الأشغال" تفقّدت أعمال فرش الأسفلت في "المسايل": تسريع الإنجاز والالتزام بمعايير الجودة
(MENAFN- Al-Anbaa)
قامت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بزيارة ميدانية إلى منطقة المسايل في محافظة مبارك الكبير، للاطلاع على أعمال فرش الأسفلت ومتابعة سير تنفيذ المشاريع، والتأكد من جودة التنفيذ وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
واطلعت المشعان، خلال الجولة، على مراحل العمل الجارية، موجهة بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يضمن تحسين كفاءة الطرق وتعزيز البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
قامت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بزيارة ميدانية إلى منطقة المسايل في محافظة مبارك الكبير، للاطلاع على أعمال فرش الأسفلت ومتابعة سير تنفيذ المشاريع، والتأكد من جودة التنفيذ وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
عاطف رمضان
واطلعت المشعان، خلال الجولة، على مراحل العمل الجارية، موجهة بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يضمن تحسين كفاءة الطرق وتعزيز البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment