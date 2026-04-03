رئيسة "نزاهة" استقبلت وزير العدل: تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة

2026-04-03 04:15:17
(MENAFN- Al-Anbaa)


حنان عبدالمعبود
استقبلت رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة د.رنا الفارس وزير العدل المستشار ناصر السميط بمقر الهيئة، بحضور نائب رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وتم خلال الزيارة استعراض أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، والحرص على مواصلة العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويعزز منظومة النزاهة في دولة الكويت، واختتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق في مختلف المجالات ذات الصلة.

