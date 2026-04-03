رئيسة "نزاهة" استقبلت وزير العدل: تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة

رئيسة "نزاهة" استقبلت وزير العدل: تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة
(MENAFN- Al-Anbaa)
حنان عبدالمعبود
استقبلت رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة د.رنا الفارس وزير العدل المستشار ناصر السميط بمقر الهيئة، بحضور نائب رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وتم خلال الزيارة استعراض أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، والحرص على مواصلة العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويعزز منظومة النزاهة في دولة الكويت، واختتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق في مختلف المجالات ذات الصلة.
