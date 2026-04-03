"النجاة الخيرية": مساعدات شاملة لـ 1319 أسرة متعففة

"النجاة الخيرية": مساعدات شاملة لـ 1319 أسرة متعففة
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكد مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة أن إدارة المساعدات بالجمعية واصلت جهودها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، حيث تمكنت من تقديم الدعم الى 1319 أسرة متعففة داخل الكويت، بإجمالي أكثر من 7000 مستفيد، يأتي ذلك في إطار حرص الجمعية على توطين العمل الخيري والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.
وقال الوندة إن المساعدات تنوعت لتشمل عددا من المشاريع الحيوية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للأسر، حيث تم تنفيذ مشروع «أبشروا بالخير» الخاص بسداد الإيجارات عن الأسر المتعثرة، إلى جانب تقديم المساعدات المالية المقطوعة التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستحقة.
وأضاف ان الجمعية قامت كذلك بتوزيع كوبونات إفطار الصائم والسلال الغذائية (المواد التموينية)، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للأسر طوال الشهر الفضيل، فضلا عن توزيع الكسوة والعيدية للأيتام، وذلك لإدخال الفرحة والسرور عليهم. وأشار إلى أن الجهود امتدت لتشمل توزيع زكاة الفطر على المستحقين داخل الكويت وفقا للضوابط الشرعية، إضافة إلى توزيع الأجهزة الكهربائية الأساسية مثل المكيفات والثلاجات على الأسر المتعففة ضمن مشروع «الله يبرد عليك».
