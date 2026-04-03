"النجاة الخيرية": مساعدات شاملة لـ 1319 أسرة متعففة

أكد مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة أن إدارة المساعدات بالجمعية واصلت جهودها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، حيث تمكنت من تقديم الدعم الى 1319 أسرة متعففة داخل الكويت، بإجمالي أكثر من 7000 مستفيد، يأتي ذلك في إطار حرص الجمعية على توطين العمل الخيري والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.وقال الوندة إن المساعدات تنوعت لتشمل عددا من المشاريع الحيوية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للأسر، حيث تم تنفيذ مشروع «أبشروا بالخير» الخاص بسداد الإيجارات عن الأسر المتعثرة، إلى جانب تقديم المساعدات المالية المقطوعة التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستحقة.وأضاف ان الجمعية قامت كذلك بتوزيع كوبونات إفطار الصائم والسلال الغذائية (المواد التموينية)، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للأسر طوال الشهر الفضيل، فضلا عن توزيع الكسوة والعيدية للأيتام، وذلك لإدخال الفرحة والسرور عليهم. وأشار إلى أن الجهود امتدت لتشمل توزيع زكاة الفطر على المستحقين داخل الكويت وفقا للضوابط الشرعية، إضافة إلى توزيع الأجهزة الكهربائية الأساسية مثل المكيفات والثلاجات على الأسر المتعففة ضمن مشروع «الله يبرد عليك».

