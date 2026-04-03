"المعلومات المدنية" تطلق خدمة تفويض السكن عبر "سهل"

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن إطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق «سهل»، تتيح للمستفيدين إمكانية تفويض السكن إلكترونيا بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.وأوضحت الهيئة أن الخدمة الجديدة تمكن المستخدمين من إضافة أو إلغاء تفويض السكن بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الهيئة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة عبر المنصات الرقمية.وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خطتها للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية متكاملة وسريعة، تلبي احتياجات المستفيدين وترتقي بجودة الخدمة.ودعت الهيئة جميع المستخدمين إلى الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق «سهل»، والاستمرار في متابعة التحديثات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية.

