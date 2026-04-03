403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
"المعلومات المدنية" تطلق خدمة تفويض السكن عبر "سهل"
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن إطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق «سهل»، تتيح للمستفيدين إمكانية تفويض السكن إلكترونيا بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة الجديدة تمكن المستخدمين من إضافة أو إلغاء تفويض السكن بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الهيئة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة عبر المنصات الرقمية.
وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خطتها للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية متكاملة وسريعة، تلبي احتياجات المستفيدين وترتقي بجودة الخدمة.
ودعت الهيئة جميع المستخدمين إلى الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق «سهل»، والاستمرار في متابعة التحديثات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment