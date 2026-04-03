"العدل": فتح باب الترشح لوظيفة مراقب بإدارة الخبراء

أعلنت وزارة العدل أمس عن فتح باب الترشح لشغل الوظائف الإشرافية (وظيفة مراقب بالإدارة العامة للخبراء)، اعتبارا من 5 أبريل الجاري إلى 19 منه، وذلك في إطار التزام الوزارة بتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ودعمها لمسيرة تطوير منظومة العمل الإداري في قطاعات الوزارة.ودعت الراغبين في الترشح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025 بإصدار لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية بوزارة العدل والمعدل بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 2025 إلى متابعة المنصات الرسمية لوزارة العدل للاطلاع على كامل التفاصيل ذات الصلة وبيان آلية التقديم لشغل الوظيفة الإشرافية المشار إليها.

