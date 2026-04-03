"العدل": فتح باب الترشح لوظيفة مراقب بإدارة الخبراء

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
"العدل": فتح باب الترشح لوظيفة مراقب بإدارة الخبراء
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة العدل أمس عن فتح باب الترشح لشغل الوظائف الإشرافية (وظيفة مراقب بالإدارة العامة للخبراء)، اعتبارا من 5 أبريل الجاري إلى 19 منه، وذلك في إطار التزام الوزارة بتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ودعمها لمسيرة تطوير منظومة العمل الإداري في قطاعات الوزارة.
ودعت الراغبين في الترشح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025 بإصدار لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية بوزارة العدل والمعدل بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 2025 إلى متابعة المنصات الرسمية لوزارة العدل للاطلاع على كامل التفاصيل ذات الصلة وبيان آلية التقديم لشغل الوظيفة الإشرافية المشار إليها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment