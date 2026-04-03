الأزمات تحوّل الأبواب المغلقة إلى مساحات مفتوحة للمساندة



القبندي لـ «الأنباء»: الشعور بالمصير المشترك يعزز العلاقات بين الناس أثناء الأزمات والحروب

مواطنون لـ «الأنباء»: في وقت الأزمات يلجأ الإنسان إلى دوائره الأقرب من العائلة والجيران



آلاء خليفةفي أوقات الأزمات حين تضيق المسافات وتتسارع الاحداث، لا يبقى للإنسان سوى دوائره الأقرب.. العائلة والجيران، ومع تصاعد التوترات الإقليمية ومنها أزمة الحرب الدائرة حاليا تتجه الأنظار إلى المجتمع من الداخل، فعادة في ظل ظروف مشابهة تظهر ملامح جديدة للتكافل والتلاحم، حيث تتحول الأبواب المغلقة إلى مساحات مفتوحة للدعم والمساندة، فهل فعلا تعيد الأزمات إحياء الروابط الأسرية والاجتماعية أم تكشف هشاشتها؟ وهل تعيد هذه الأزمات تشكيل العلاقات الإنسانية فتقرب بين الجيران بعد ان فرقتهم مشاغل الحياة؟«الأنباء» استفتت عددا من المتخصصين والمواطنين ورصدت آراءهم وتجاربهم في هذا الشأن، وفيما يلي التفاصيل:المصير المشتركبداية، قالت أستاذة التخطيط الاجتماعي بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.سهام القبندي إنه في كثير من الأحيان تعزز الأزمات والحروب والمشكلات العامة العلاقة بين الأسرة والجيران لاسيما ان الانسان وسط المجموعة يشعر بالمساندة بشكل أكبر لكن الأمر يعتمد على طريقة تعامل الفرد مع هذه الأزمة.ولفتت إلى ان الأزمات بشكل عام توحد الناس، والدليل على ذلك عند حدوث حالة وفاة مثلا في إحدى الأسر، تجد ان المقربين من الأهل والجيران يكونون إلى جانب هذه الأسرة للتعاطف مع اهل الفقيد للتخفيف عنهم في مصابهم الجلل.وأشارت القبندي إلى ان الشعور بالمصير المشترك هو ما يعزز العلاقات بين الناس أثناء الأزمات والحروب، موضحة «اننا اليوم جميعنا مصيرنا واحد فالعدو الذي يواجهنا واحد وبالتالي فالشعور مشترك بين الجميع، وهذا ما يجعلنا نفكر مع بعضنا بعضا ولدينا إحساس اننا جميعا في مركب واحد»وأفادت القبندي بأن الجميع يشعر بأن الشهداء هم أولادهم ومن عائلاتهم، موضحة ان تلك الأحداث تزيد من العلاقات والروابط الأسرية، خاصة ان الناس في وقت الأزمات يلجأون إلى بعضهم بعضا فما لا أحتاج إليه قد يحتاج إليه جاري، وهكذا بما يقوي الروابط الأسرية ويسهم في توحيد الصفوف، لافتة إلى أن هذا الدعم ليس بالمعنى المادي فقط وإنما أيضا من الناحية النفسية والاجتماعية.حقيقة الأشخاصوأردفت القبندي قائلة «الأزمات تظهر حقيقة الأشخاص وهي أفضل محك لاكتشاف نوع العلاقات بين الأسر والجيران، فإن أسهمت الأزمات في تقوية العلاقات بين الأهل والجيران فهذا أمر محمود بما يسهم في تجاوز التوترات النفسية»، موضحة ان هناك بعض الحالات النفسية الخاصة التي يستسلم فيها الشخص لمخاوفه، أو أن تكون الاسرة منغلقة بطبيعتها على نفسها، ما يترتب على ذلك الانطواء على النفس والخوف والانعزال، فلا يفكر الفرد أو الأسرة إلا بتأمين نفسه وأسرته، لذلك يرتكز سلوكه على تخزين الأكل والماء والاحتياجات، والجلوس أمام التلفزيون ومتابعة الأخبار.وشددت على أهمية التواصل بين الأقارب والجيران خلال الأزمة، حيث أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار، لافتة إلى ان هذا التواصل يوفر لنا الشعور بالأمان والطمأنينة.الترابط الأسريبدوره، قال الكاتب الصحافي طارق بورسلي: ان الأزمات تعزز الروابط والعلاقات بين الأسر والعائلات والجيران، موضحا انه في فترة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت الحبيبة تجسدت اسمى معاني الترابط الأسري والمجتمعي من خلال تواصل الجيران مع بعضهم بعضا والتعاون فيما بينهم، وكذلك خلال أزمة «كورونا» التي جسدت أيضا التعاون المجتمعي حتى مرت الأزمة بسلام، وهذا ما جبل عليه المجتمع الكويتي، مؤكدا أن الأزمات تسهم في تقوية العلاقات الأسرية، وكذلك التواصل مع الجيران.الجوانب الايجابيةمن جانبها، قالت لطيفة خليفة الريش إنه لاشك ان لكل امر جانبا إيجابيا مهما كان ظاهره سلبيا او سيئا، موضحة ان الازمات رغم عدم الرغبة بحدوثها الا ان لها جانبا إيجابيا ألا وهو تعزيز العلاقات الاسرية بين الافراد وبين جيران المنطقة السكنية الواحدة.وأفادت الريش بأن افراد المجتمع خلال حدوث الازمات يقومون بالاطمئنان على بعضهم البعض اكثر من أي وقت مضى ويتلمسون حاجاتهم ويوفرونها لبعضهم قدر المستطاع، بالإضافة إلى حرصهم على تقاربهم من بعض ونبذ الخلافات والمشاحنات التي قد تكون قائمة بينهم وهذا لا شك جانب جميل قد يخرج به الناس من الازمات.الشعور بقيمة الآخروإلى ذلك ذكرت ام عبدالعزيز الرشيدي ان وقت الازمات نشعر بقيمة من هم حولنا بشكل أكبر، لافتة إلى انها أصبحت اكثر تواصلا مع جيرانها للاطمئنان عن اوضاعهم بشكل يومي، كما انهم باتوا يلتقون مع بعضهم بشكل أكبر خلال هذه المرحلة لتبادل الاحاديث للتهوين من هول الاحداث التي تحدث بشكل يومي مما يخفف الضغط النفسي عليهم.الاطمئنان والمساندةومن ناحيته، قال أبو عبدالله المطيري ان الازمة بقدر ما أخافت الناس الا انها قربت فيما بين الاهل والاسر والجيران الذين باتوا يتواصلون ويجتمعون فيما بينهم بشكل أكبر للاطمئنان والمساندة.وتابع «في الماضي كنا مثل العائلة الواحدة في «الفريج» ولكن الآن الازمات تذكرنا بهذه الأيام وتجعلنا نهتم ببعضنا البعض بشكل اكبر».التحلي بالوعيبدوره، قال سالم حسين «موظف» إن تأثير الازمات متفاوت على الناس، اذ يمكن ان يصبح البعض منهم أكثر عصبية فيفضل العزلة والابتعاد عن الآخرين، ما يؤدي إلى ضغوط نفسية كبيرة، مشددا على انه يجب التحلي بالوعي في هذه الحالة ومحاولة ان يصبح اكثر تعاونا مع اهله واسرته وجيرانه حتى تمر الازمة بسلام.التواصل الاجتماعيمن جانبها، قالت نورة محمد «طالبة جامعية» ان اليوم العلاقات الاجتماعية بين جيلنا الحالي أصبحت اكثر ضعفا والجميع اصبح مشغولا بهواتفه ووسائل التواصل الاجتماعي عن التواصل المباشر مع الاهل والجيران.ورأت ان الازمات ترجعنا نوعا ما إلى التواصل الحقيقي حتى لو لفترة مؤقتة، مؤكدة ان مجتمعنا الكويتي الأصيل جبل على التعاضد والتعاون لاسيما وقت الازمات.وزادت «في أوقات الازمات حين تضيق المسافات وتتسارع الاحداث لا يبقى للإنسان سوى دوائره الأقرب العائلة والجيران».