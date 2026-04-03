"الدفاع": رصد صاروخين جوالين و13 مسيرة معادية خلال 24 ساعة



«الداخلية»: 11 بلاغاً بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي

أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية صاروخين جوالين و13 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي مؤكدة التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة دون أن يسفر ذلك عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.وأكد العقيد الركن العطوان مواصلة القوات المسلحة أداء دورها الوطني بكل كفاءة في إطار من الجاهزية المستمرة والالتزام الثابت بتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المناطة بها بما يعزز أمن الوطن واستقراره ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.وسأل المولى عزّ وجلّ أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالدمن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية تعامل فرق التخلص من المتفجرات خلال الـ24 ساعة الماضية مع 11 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة ليصل بذلك مجموع البلاغات منذ بدء تلك الاعتداءات إلى 640 بلاغا.جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.وقدم العميد بوصليب خلال الإيجاز عرضا مرئيا بشأن جهود الفرق في التعامل مع البلاغات المتعلقة بسقوط شظايا أو أجسام خارج منطقة التهديد.ولفت إلى أن تمديد المهلة الاستثنائية لتسليم الأسلحة غير المرخصة والذخائر والمفرقعات لمدة أسبوع إضافي - لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء المقبل الموافق 8 أبريل الجاري - جاء نظرا للإقبال الملحوظ على التسليم ولإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستفادة منها والمبادرة بتصحيح أوضاعهم القانونية بما يعزز الأمن ويحافظ على سلامة المجتمع.وذكر العميد بوصليب أن آلية التسليم تتم عبر جميع المخافر بسهولة «دون تسجيل بيانات أو اتخاذ إجراءات جزائية خلال المهلة» مشددا على أن وزارة الداخلية تهيب بسرعة الاستفادة وتؤكد تطبيقها القانون بكل حزم بحق المخالفين بعد انتهاء هذه المهلة.وجدد تحذير وزارة الداخلية من الانسياق وراء الشائعات وتداول المعلومات غير الموثوقة وتأكيدها رصد ما ينشر عبر مختلف الوسائل وتعاملها مع مصادر تلك الشائعات ومروجيها وفق الإجراءات القانونية.وأهاب العميد بوصليب بالجميع إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة تجنبا للمساءلة وحفاظا على الأمن والاستقرار.بدورها، أكدت وزارة التجارة والصناعة مواصلتها العمل على تعزيز الأمن الغذائي واستقرار السوق عبر تنفيذ منظومة متكاملة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما شهدته من عدوان إيراني آثم على دولة الكويت.جاء ذلك في كلمة المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.وذكر الحرز أن الوزارة قامت بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابة الميدانية على الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار إلى جانب المراقبة المستمرة للواردات والصادرات لضمان انسيابية تدفق السلع وعدم وجود أي نقص في المخزون الغذائي.وأضاف أن الوزارة عملت بشكل مباشر مع الشركات الموردة على تعزيز المخزون الاستراتيجي واتخذت خطوات استباقية لضمان جاهزية السوق لمواجهة أي تحديات بما يعكس جاهزية الدولة وكفاءة أجهزتها في إدارة الأزمات.ولفت في إطار هذه الجهود إلى إصدار (التجارة) قرار دعم الشحن وفروقات الأسعار للمواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية والذي يعد مبادرة وطنية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استمرار توافر السلع في الأسواق دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية بما يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين والمقيمين وتعزيز الأمن الغذائي.كما بين أن الوزارة قامت بإنشاء بوابة رقمية مخصصة لاستقبال طلبات دعم الشحن إلكترونيا بحيث يتم تقديم الطلبات من قبل الشركات عبر النظام ومن ثم دراستها وفحصها من خلال لجنة مختصة مشكلة من فريق الوزارة بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية في دعم الشركات.وأكد أن سلاسل الإمداد في دولة الكويت مستقرة ومستمرة وأن الدولة تبذل كافة الجهود لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة في رسالة طمأنينة واضحة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي.وقال «تبقى الكويت في قلوبنا قبل أن تكون على أرضنا وطنا لا يقاس بحجمه بل بمكانته في نفوس أبنائه وطنا تعاهدنا أن نحميه ونخدمه في كل الظروف ونقف معه في كل التحديات» سائلا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وأن يديم عليها الأمن والاستقرار وأن يحفظ قيادتها الحكيمة وأن يتغمد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته.