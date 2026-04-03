أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د.جدعان فاضل أن قوة الواجب تمكنت من إسقاط 4 طائرات (درون) في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر العميد فاضل في بيان صحافي اليوم الخميس أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة، داعيا الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.وأكد أن قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

