إسقاط 4 طائرات (درون) في مواقع المسؤولية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إسقاط 4 طائرات (درون) في مواقع المسؤولية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د.جدعان فاضل أن قوة الواجب تمكنت من إسقاط 4 طائرات (درون) في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر العميد فاضل في بيان صحافي اليوم الخميس أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة، داعيا الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.
وأكد أن قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment