تعلن SLB عن مواعيد الاجتماع عبر الهاتف لعرض نتائج الربع الأول لعام 2026

تعلن SLB عن مواعيد الاجتماع عبر الهاتف لعرض نتائج الربع الأول لعام 2026
من المقرر أن تبدأ المكالمة الجماعية في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيتم إصدار بيان صحفي بشأن النتائج في تمام الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
للولوج إلى المكالمة الجماعية، يجب على المستمعين الاتصال بمشغل المكالمة الجماعية على الرقم +1 (833) 470-1428 داخل أمريكا الشمالية أو +1 (404) 975-4839 خارج أمريكا الشمالية قبل حوالي 10 دقائق من بدء المكالمة، ورمز الوصول هو 742955.
سيتم بث المكالمة الجماعية عبر الإنترنت في نفس الوقت على الرابط للاستماع فقط. يجب على المستمعين تسجيل الدخول قبل 15 دقيقة من بدء المكالمة لاختبار متصفحاتهم والتسجيل للبث على الويب. بعد انتهاء المكالمة الجماعية، سيكون الإعادة متاحة على حتى 1 مايو 2026، ويمكن الوصول إليها عن طريق الاتصال بالرقم +1 (866) 813-9403 داخل أمريكا الشمالية أو +1 (929) 458-6194 خارج أمريكا الشمالية وإعطاء رمز الوصول 360731.
حول SLB
أعلنت شركة SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية قادت الابتكار في مجال الطاقة لمدة 100 عام. مع بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع انتقال الطاقة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة slb.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment