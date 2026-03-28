تعلن SLB عن مواعيد الاجتماع عبر الهاتف لعرض نتائج الربع الأول لعام 2026

2026-03-28 04:05:21
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستعقد SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) اجتماعًا عبر الهاتف في 24 أبريل 2026، لمناقشة نتائج الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.

من المقرر أن تبدأ المكالمة الجماعية في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيتم إصدار بيان صحفي بشأن النتائج في تمام الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

للولوج إلى المكالمة الجماعية، يجب على المستمعين الاتصال بمشغل المكالمة الجماعية على الرقم ‎+1 (833) 470-1428 داخل أمريكا الشمالية أو ‎+1 (404) 975-4839 خارج أمريكا الشمالية قبل حوالي 10 دقائق من بدء المكالمة، ورمز الوصول هو 742955.

سيتم بث المكالمة الجماعية عبر الإنترنت في نفس الوقت على الرابط للاستماع فقط. يجب على المستمعين تسجيل الدخول قبل 15 دقيقة من بدء المكالمة لاختبار متصفحاتهم والتسجيل للبث على الويب. بعد انتهاء المكالمة الجماعية، سيكون الإعادة متاحة على حتى 1 مايو 2026، ويمكن الوصول إليها عن طريق الاتصال بالرقم ‎+1 (866) 813-9403 داخل أمريكا الشمالية أو ‎+1 (929) 458-6194 خارج أمريكا الشمالية وإعطاء رمز الوصول 360731.

حول SLB

أعلنت شركة SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية قادت الابتكار في مجال الطاقة لمدة 100 عام. مع بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع انتقال الطاقة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة slb.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.


MENAFN28032026004146001356ID1110912350

