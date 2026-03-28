  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
طلبات عضوية لجان تحديد المشتقات الائتمانية لعام 2026

2026-03-28 04:05:21
(MENAFN- AETOSWire) ( BUSINESS WIR )-- تود شركة.DC Administration Services, Inc ‏( DCAS ) دعوة جميع أعضاء ISDA المهتمين بالتقدم لشغل منصب عضوٍ في لجان تقرير مشتقات الائتمان. هناك لجنة قرارات منفصلة لكل منطقة من المناطق ذات الصلة. يجوز لأعضاء ISDA التقدم بطلب للحصول على العضوية إما كعضوٍ وكيلٍ في لجان التقرير أو عضوٍ غير وكيلٍ في لجان التقرير (حسب الاقتضاء).

ينبغي على الأطراف الراغبة في التقدم لمثل هذا المنصب مراجعة وتقديم إما خطاب مشاركة التاجر الموقع (للعضو التاجر المحتمل) أو خطاب مشاركة لجنة غير التاجر الموقع (للعضو غير التاجر المحتمل) بحلول الساعة 5 مساءً (بتوقيت نيويورك) يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026.يمكن لمؤسسات المقاصة المركزية أيضًا التقدم بطلب للمشاركة كعضو في مؤسسة المقاصة المركزية من خلال تقديم خطاب مؤسسة المقاصة المركزية المشاركة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول العملية ولتنزيل نموذج الرسالة ذات الصلة، يرجى زيارة .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث