شركة NIQ تعيد رسم ملامح ذكاء التعبئة والتغليف متبعةً رؤية عالمية موحّدة وشهرية للأداء

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة NielsenIQ (بورصة نيويورك: NIQ)، الرائدة عالميًا في مجال استخبارات المستهلكين، عن إطلاق حل Packaging Strategic Planner Global (SPG)، وهو أول منصة عالمية موحّدة توفّر رؤية شهرية لأداء التعبئة والتغليف عبر المواد والأشكال وتكوينات العبوات المختلفة.

مع تسارع وتيرة الابتكار في مجال التعبئة والتغليف، لا تزال العديد من المؤسسات تعتمد على بيانات مجزأة أو سنوية لاتخاذ قرارات تتعلق بالتعبئة والتغليف. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ حل Packaging SPG يسد هذه الفجوة عن طريق توفير بيانات آنية تُقدَّم شهريًا عبر مختلف المناطق، ما يمكّن العلامات التجارية وشركاء التعبئة والتغليف من اكتشاف الاتجاهات، وزيادة الإيرادات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء من شركات السلع الاستهلاكية المعبأة وتجار التجزئة.

أبرز النقاط:

قدرة جديدة لتتبع التعبئة والتغليف عالميًا على أساس شهري تغطية تشمل أكثر من 200 فئة رؤية شاملة لأكثر من 30 نوعًا من العبوات و20 مادة تعبئة وتغليف مختلفة أكثر من 10 أسواق عند الإطلاق، مع خطة لتوسيع نطاق الأعمال ليشمل 30 سوقًا بحلول نهاية عام 2026 طرح مقياس EQ2 الحصري من NIQ، والذي يعتمد على ضرب عدد الوحدات في عددها داخل العبوة ليعكس الاستهلاك الفعلي بدقة

صرح Matt Trask، نائب الرئيس الأول لقسم التعبئة والتغليف العالمي في NIQ، قائلاً: "لقد تسارعت وتيرة التغيير في مجال التعبئة والتغليف تسارعًا ملحوظًا، بدءًا من الابتكار في المواد وصولاً إلى تنوّع أحجام العبوات". "بفضل الرؤية الشهرية المتناغمة ومقياس EQ2 لدينا، نعمل على سدّ فجوات البيانات التي استمرت لفترة طويلة، وتمكين الشركاء من اتخاذ قرارات أذكى، والابتكار بكل ثقة، وفتح آفاق نمو جديدة عبر الأسواق على مستوى العالم."

يوفّر مقياس EQ2 الجديد فهمًا أدق لأداء التعبئة والتغليف عن طريق احتساب حركة الحجم الفعلي بدلاً من الاعتماد على مبيعات الوحدات وحدها، إذ يُمكّن ذلك المؤسسات من إدراك مدى كفاءة الأداء على صعيد أحجام العبوات، واختيارات المواد، وتكوينات العبوات المتعددة عبر الأسواق المختلفة بشكل أفضل.

يتوفر الآن حل SPG Packaging ومقياس EQ2 الحصري عبر منصة NIQ Discover أو من خلال تقارير مخصصة. لمعرفة المزيد عن حلول التعبئة والتغليف من NIQ، تفضل بزيارة niq/packaging.

نبذة عن NIQ

تُعدّ NielsenIQ (بورصة نيويورك: NIQ) شركة استخبارات استهلاكية رائدة، إذ تقدم رؤية متكاملة وموثوقة لسلوك الشراء عند المستهلكين وتكشف عن مسارات جديدة للنمو، وعن طريق الجمع بين شبكة بيانات عالمية لا مثيل لها، وقياس دقيق لسلوك المستهلكين وتجارة التجزئة، وخبرة ثرية تمتد لعقود في نمذجة الذكاء الاصطناعي، تعمل NIQ على بناء أنظمة اتخاذ قرار تساعد الشركات على تحويل البيانات المعقدة إلى إجراءات واثقة.

تمارس شركة NIQ أعمالها في أكثر من 90 بلدًا، إذ تخدم ما يقرب من 82% من سكان العالم، وتوفر رؤى بشأن أكثر من 7.4 تريليونات دولار أمريكي من حجم الإنفاق الاستهلاكي العالمي. هذا، وبفضل المنصات السحابية، والتحليلات المتقدمة، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدّم NIQ مفهوم Full ViewTM‎، الذي يساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على فهم ما يشتريه المستهلكون، ولماذا يشترونه، وما الخطوة التالية التي يجب اتخاذها.

