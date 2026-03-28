شركة NIQ تعيد رسم ملامح ذكاء التعبئة والتغليف متبعةً رؤية عالمية موحّدة وشهرية للأداء

شركة NIQ تعيد رسم ملامح ذكاء التعبئة والتغليف متبعةً رؤية عالمية موحّدة وشهرية للأداء
مع تسارع وتيرة الابتكار في مجال التعبئة والتغليف، لا تزال العديد من المؤسسات تعتمد على بيانات مجزأة أو سنوية لاتخاذ قرارات تتعلق بالتعبئة والتغليف. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ حل Packaging SPG يسد هذه الفجوة عن طريق توفير بيانات آنية تُقدَّم شهريًا عبر مختلف المناطق، ما يمكّن العلامات التجارية وشركاء التعبئة والتغليف من اكتشاف الاتجاهات، وزيادة الإيرادات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء من شركات السلع الاستهلاكية المعبأة وتجار التجزئة.
أبرز النقاط:
قدرة جديدة لتتبع التعبئة والتغليف عالميًا على أساس شهري
تغطية تشمل أكثر من 200 فئة
رؤية شاملة لأكثر من 30 نوعًا من العبوات و20 مادة تعبئة وتغليف مختلفة
أكثر من 10 أسواق عند الإطلاق، مع خطة لتوسيع نطاق الأعمال ليشمل 30 سوقًا بحلول نهاية عام 2026
طرح مقياس EQ2 الحصري من NIQ، والذي يعتمد على ضرب عدد الوحدات في عددها داخل العبوة ليعكس الاستهلاك الفعلي بدقة
صرح Matt Trask، نائب الرئيس الأول لقسم التعبئة والتغليف العالمي في NIQ، قائلاً: "لقد تسارعت وتيرة التغيير في مجال التعبئة والتغليف تسارعًا ملحوظًا، بدءًا من الابتكار في المواد وصولاً إلى تنوّع أحجام العبوات". "بفضل الرؤية الشهرية المتناغمة ومقياس EQ2 لدينا، نعمل على سدّ فجوات البيانات التي استمرت لفترة طويلة، وتمكين الشركاء من اتخاذ قرارات أذكى، والابتكار بكل ثقة، وفتح آفاق نمو جديدة عبر الأسواق على مستوى العالم."
يوفّر مقياس EQ2 الجديد فهمًا أدق لأداء التعبئة والتغليف عن طريق احتساب حركة الحجم الفعلي بدلاً من الاعتماد على مبيعات الوحدات وحدها، إذ يُمكّن ذلك المؤسسات من إدراك مدى كفاءة الأداء على صعيد أحجام العبوات، واختيارات المواد، وتكوينات العبوات المتعددة عبر الأسواق المختلفة بشكل أفضل.
يتوفر الآن حل SPG Packaging ومقياس EQ2 الحصري عبر منصة NIQ Discover أو من خلال تقارير مخصصة. لمعرفة المزيد عن حلول التعبئة والتغليف من NIQ، تفضل بزيارة niq/packaging.
نبذة عن NIQ
تُعدّ NielsenIQ (بورصة نيويورك: NIQ) شركة استخبارات استهلاكية رائدة، إذ تقدم رؤية متكاملة وموثوقة لسلوك الشراء عند المستهلكين وتكشف عن مسارات جديدة للنمو، وعن طريق الجمع بين شبكة بيانات عالمية لا مثيل لها، وقياس دقيق لسلوك المستهلكين وتجارة التجزئة، وخبرة ثرية تمتد لعقود في نمذجة الذكاء الاصطناعي، تعمل NIQ على بناء أنظمة اتخاذ قرار تساعد الشركات على تحويل البيانات المعقدة إلى إجراءات واثقة.
تمارس شركة NIQ أعمالها في أكثر من 90 بلدًا، إذ تخدم ما يقرب من 82% من سكان العالم، وتوفر رؤى بشأن أكثر من 7.4 تريليونات دولار أمريكي من حجم الإنفاق الاستهلاكي العالمي. هذا، وبفضل المنصات السحابية، والتحليلات المتقدمة، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدّم NIQ مفهوم Full ViewTM، الذي يساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على فهم ما يشتريه المستهلكون، ولماذا يشترونه، وما الخطوة التالية التي يجب اتخاذها.
