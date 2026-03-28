الأسهم الأمريكية تتراجع بالختام.. وتسجل خسارة أسبوعية

الأسهم الأمريكية تتراجع بالختام.. وتسجل خسارة أسبوعية
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر"داو جونز" الصناعي بنسبة 1.73% أو ما يعادل 793 نقطة إلى 45166 نقطة، ليدخل نطاق التصحيح بانخفاضه بأكثر من 10% من أعلى مستوى له على الإطلاق، ويسجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.90%.
وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.67% أو 108 نقاط إلى 6368 نقطة، ليهبط بنسبة 2.11% على مدار الأسبوع.
وبعد أن دخل نطاق التصحيح في الجلسة السابقة، أنهى مؤشر“ناسداك” المركب التعاملات منخفضاً بنسبة 2.15% أو 459 نقطة إلى 20948 نقطة، ليعمق خسارته الأسبوعية إلى 3.23%.المصدر:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment