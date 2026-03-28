الأسهم الأمريكية تتراجع بالختام.. وتسجل خسارة أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية مع تفاقم ضغوط البيع، ودخول مؤشري“داو جونز” و”ناسداك” نطاق التصحيح، وذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن تداعيات الحرب الدائرة بالشرق الأوسط.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 1.73% أو ما يعادل 793 نقطة إلى 45166 نقطة، ليدخل نطاق التصحيح بانخفاضه بأكثر من 10% من أعلى مستوى له على الإطلاق، ويسجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.90%.

وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.67% أو 108 نقاط إلى 6368 نقطة، ليهبط بنسبة 2.11% على مدار الأسبوع.

وبعد أن دخل نطاق التصحيح في الجلسة السابقة، أنهى مؤشر“ناسداك” المركب التعاملات منخفضاً بنسبة 2.15% أو 459 نقطة إلى 20948 نقطة، ليعمق خسارته الأسبوعية إلى 3.23%.

