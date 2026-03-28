النفط يواصل الارتفاع.. ويسجل مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية مع استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وضبابية آفاق الحرب الدائرة بالشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنسبة 4.22% أو ما يعادل 4.56 دولار إلى 112.57 دولار للبرميل، لترتفع بنسبة 0.34% على مدار الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 5.46% أو 5.16 دولار إلى 99.64 دولار للبرميل مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 1.34%، بعدما لامست 100.04 دولار في وقت سابق من التعاملات.

ولا تزال أسواق الطاقة في حالة تأهب قصوى مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، وغياب أي أفق للتهدئة مع تعرض منشآت نووية إيرانية للقصف، رغم تأجيل الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” مهاجمة البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة 10 أيام إضافية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي“ماركو روبيو” أنه يتوقع انتهاء العمليات العسكرية في غضون أسابيع وليس شهوراً، لكن نظيره الإيراني“عباس عراقجي” أدان استمرار الهجمات على بلاده، قائلاً إنها تتعارض مع مهلة الرئيس الأمريكي.

المصدر: