النفط يواصل الارتفاع.. ويسجل مكاسب أسبوعية

النفط يواصل الارتفاع.. ويسجل مكاسب أسبوعية
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنسبة 4.22% أو ما يعادل 4.56 دولار إلى 112.57 دولار للبرميل، لترتفع بنسبة 0.34% على مدار الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 5.46% أو 5.16 دولار إلى 99.64 دولار للبرميل مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 1.34%، بعدما لامست 100.04 دولار في وقت سابق من التعاملات.
ولا تزال أسواق الطاقة في حالة تأهب قصوى مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، وغياب أي أفق للتهدئة مع تعرض منشآت نووية إيرانية للقصف، رغم تأجيل الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” مهاجمة البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة 10 أيام إضافية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي“ماركو روبيو” أنه يتوقع انتهاء العمليات العسكرية في غضون أسابيع وليس شهوراً، لكن نظيره الإيراني“عباس عراقجي” أدان استمرار الهجمات على بلاده، قائلاً إنها تتعارض مع مهلة الرئيس الأمريكي.المصدر:
