الذهب يرتفع عند التسوية.. لكنه يسجل خسارة للأسبوع الرابع

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، وسط اقتناص المستثمرين فرصة الانخفاضات الأخيرة، والتي دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل خسارة للأسبوع الرابع على التوالي.

وزادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.65% أو ما يعادل 116.20 دولار إلى 4492.50 دولار للأوقية، لكنها تراجعت بنسبة 1.80% على مدار الأسبوع.

موضوعاتإسبانيا تتعثر في فرض ضريبة 100% على مشتري العقارات الأجانب إيران توافق على مرور ناقلات النفط التايلاندي عبر مضيق هرمز اضطرابات الشرق الأوسط تمحو 100 مليار دولار من قيمة شركات السلع الفاخرة

وفيما يتعلق بالفضة، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأبيض تسليم مارس بنسبة 2.77% أو 1.874 دولار إلى 69.545 دولار للأوقية، لتسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.27%.

وعلى الرغم من تمديد الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” المهلة الممنوحة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن أسعار النفط ظلت تتداول أعلى مستوى 110 دولارات للبرميل، خاصة بعد رفض طهران لمقترح أمريكي مكون من 15 نقطة لإنهاء القتال.

وتسببت الحرب، التي دخلت أسبوعها الرابع، في موجات غلاء عالمية شملت الطاقة والأسمدة، مما عزز المخاوف من تضخم جامح دفع الأسواق لتوقع رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، وهو ما يفرض عادة ضغوطاً على الذهب كأصل لا يدر عائداً.

