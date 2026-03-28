الذهب يرتفع عند التسوية.. لكنه يسجل خسارة للأسبوع الرابع

الذهب يرتفع عند التسوية.. لكنه يسجل خسارة للأسبوع الرابع
وزادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.65% أو ما يعادل 116.20 دولار إلى 4492.50 دولار للأوقية، لكنها تراجعت بنسبة 1.80% على مدار الأسبوع.
وفيما يتعلق بالفضة، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأبيض تسليم مارس بنسبة 2.77% أو 1.874 دولار إلى 69.545 دولار للأوقية، لتسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.27%.
وعلى الرغم من تمديد الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” المهلة الممنوحة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن أسعار النفط ظلت تتداول أعلى مستوى 110 دولارات للبرميل، خاصة بعد رفض طهران لمقترح أمريكي مكون من 15 نقطة لإنهاء القتال.
وتسببت الحرب، التي دخلت أسبوعها الرابع، في موجات غلاء عالمية شملت الطاقة والأسمدة، مما عزز المخاوف من تضخم جامح دفع الأسواق لتوقع رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، وهو ما يفرض عادة ضغوطاً على الذهب كأصل لا يدر عائداً.المصدر:
