مؤشر البيتزا يقفز 300% وسط تكهنات بحالة تأهب داخل البنتاجون

مؤشر البيتزا يقفز 300% وسط تكهنات بحالة تأهب داخل البنتاجون
ووصل"مؤشر البيتزا" الذي يصدره موقع"بيتزا ووتش" إلى مستوى التأهب الثالث، مساء الخميس، والذي يشير عادة إلى زيادة استعداد القوات، قبل أن ينخفض إلى المستوى الرابع يوم الجمعة، والذي يعني تزايد النشاط الاستخباراتي.
وبلغت نسبة الإقبال على مطاعم“بابا جونز” القريبة من البنتاجون 296%، و”دومينوز بيتزا” 208%، و”بيتزاتو بيتزا” 200% خلال ساعات الليل.
وارتبطت القفزات في“مؤشر البيتزا” تاريخياً بساعات عمل إضافية للمسؤولين داخل البنتاجون قبل الإعلان عن تحركات عسكرية أو أزمات جيوسياسية طارئة، مما يضع المراقبين في حالة تأهب لما قد تسفر عنه الساعات القادمة.المصدر:
