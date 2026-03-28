مؤشر البيتزا يقفز 300% وسط تكهنات بحالة تأهب داخل البنتاجون

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت طلبات البيتزا في المتاجر المحيطة بمقر وزارة الحرب الأمريكية يوم الخميس الماضي، مما أثار تكهنات حول وجود حالة تأهب في البنتاجون.

ووصل“مؤشر البيتزا” الذي يصدره موقع“بيتزا ووتش” إلى مستوى التأهب الثالث، مساء الخميس، والذي يشير عادة إلى زيادة استعداد القوات، قبل أن ينخفض إلى المستوى الرابع يوم الجمعة، والذي يعني تزايد النشاط الاستخباراتي.

وبلغت نسبة الإقبال على مطاعم“بابا جونز” القريبة من البنتاجون 296%، و”دومينوز بيتزا” 208%، و”بيتزاتو بيتزا” 200% خلال ساعات الليل.

وارتبطت القفزات في“مؤشر البيتزا” تاريخياً بساعات عمل إضافية للمسؤولين داخل البنتاجون قبل الإعلان عن تحركات عسكرية أو أزمات جيوسياسية طارئة، مما يضع المراقبين في حالة تأهب لما قد تسفر عنه الساعات القادمة.

المصدر: