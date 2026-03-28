هيئة مقاومة الجدار: المستعمرون نفذوا 443 اعتداءً خلال شهر من الحرب الدائرة

محاولات إقامة 14 بؤرة استعمارية جديدة إلى جانب 123 عملية تخريب و18 اعتداءً

الاستيلاء على 225 دونماً وإزالة الأشجار عن مساحة 1391 دونما

رام الله /PNN- قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن المستعمرين نفذوا 443 اعتداءً خلال شهر من اندلاع الحرب والتوتر الإقليمي الراهن، مستغلين حالة الاضطراب لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.

وأوضح شعبان في تقرير صدر عن الهيئة، اليوم السبت، أن هذه الاعتداءات اتسمت بالتصعيد والتنظيم، وشملت إطلاق النار المباشر، وحرق المنازل والممتلكات، وفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض، في سياق يستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية.

وبيّن أن الاعتداءات تركزت في محافظات نابلس (108 اعتداءات)، والخليل (99)، ورام الله (76)، وبيت لحم (32)، والقدس (24)، وسلفيت (23)، إلى جانب أريحا وقلقيلية.

وقال شعبان، إن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت اعتداءات دموية إرهابية، أدت لاستشهاد 9 مواطنين على يد مستعمرين إرهابيين، حيث استشهد الشقيقان محمد وفهيم معمر في قريوت، وأمير شناران في مسافر يطا، والشهداء الثلاثة في خربة أبو فلاح بمحافظة رام الله والبيرة، وهم: ثائر حمايل، وفارع حمايل، ومحمد مُرّة الذي توفي نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بتوقف القلب قبل وصوله إلى المستشفى، إضافة إلى الشهيد عايد عرار في قراوة بني زيد في محافظة سلفيت الذي أصيب بجلطة قلبية إثر هجوم المستعمرين عليه، والشهيد في بيت لحم محمد فرج المالحي.

ولفت إلى أن موجة الاعتداءات أدت إلى تهجير قسري لـ6 تجمعات بدوية، ما أثر على 58 عائلة تضم 256 فرداً، بينهم 79 امرأة و166 طفلاً، نتيجة اعتداءات وتهديدات المستعمرين، وذلك على النحو الآتي:

. بتاريخ 8 آذار أقدم المستعمرون على تهجير تجمع يرزا في الأغوار الشمالية التي تضم 11 عائلة تضم 69 شخصا، بينهم 21 امرأة، و40 طفلا.

. بتاريخ 7 آذار، أقدم المستعمرون على تهجير العقبة الشرقية في الأغوار التي تضم 9 عائلات تضم 38 شخصا، بينهم 14 امرأة، و16 طفلا.

. بتاريخ 6 آذار، أقدم المستعمرون على تهجير خربة شكارة قرب قرية دوما في محافظة نابلس تهجير 13 عائلة تضم 59 شخصا، بينهم 19 امرأة، و35 طفلا.

. بتاريخ 5 آذار، أقدم المستعمرون على تهجير عرب الزواهرة في محافظة نابلس تهجير 4 عائلات تضم 25 شخصا، بينهم 11 امرأة، و15 طفلا.

. وبتاريخ 16 آذار وعلى وقع اعتداءات وتهديدات المستعمرين تم تهجير 6 عائلات من تجمع فصايل الوسطى الذي يتكون من 47 مواطنا، منهم 26 طفلاً.

. وبتاريخ 15 آذار أقدم المستعمرون على ترحيل 15 عائلة تتكون من 91 مواطناً من تجمع سمرا (ترحيل جزئي) في الأغوار الشمالية إلى مكان آخر منهم 39 طفلاً.

كما أشار إلى محاولات إقامة 14 بؤرة استعمارية جديدة، إلى جانب 123 عملية تخريب، و18 اعتداءً أسفرت عن إشعال حرائق، في ممتلكات المواطنين منها 6 في نابلس، و4 في كل من رام الله، والخليل، وحريق في كل من قلقيلية، والقدس، وبيت لحم، وجنين، و3 عمليات اعتداء على أماكن دينية، تمثلت بمحاولة إحراق مسجد محمد فياض في دوما جنوب نابلس، والاعتداء على مسجد مجدل بني فاضل تضاف إلى الإمعان في اقتحام المسجد الأقصى وحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليه.

وشدد على أن هذا التصعيد يعكس سياسة ممنهجة تستغل الانشغال الدولي بالحرب، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وبين شعبان أن سلطات الاحتلال، في ذات الفترة، منحت موافقة رسمية لتنفيذ طريق ومسار بنية تحتية على أراضي بيت أمر شمال غرب الخليل، دون إجراءات التخطيط المعتادة في إطار الإعداد لإقامة مستعمرة جديدة باسم "عير الكرن" والتي جرى الإعلان عنها من خلال كابينيت الاحتلال وهي المستعمرة التي ستحدث تواصلاً جغرافيا بين مستعمرات كرمي تسور ومجدال عوز على حساب الأراضي الفلسطينية.

وفي ذات المرحلة، أصدرت سلطات الاحتلال 12 أمراً لوضع اليد لأغراض عسكرية وامنية، استولت من خلالها على 225 دونماً من أراضي المواطنين، في محافظات رام الله، وجنين، والقدس، وأريحا، وطوباس، ونابلس، وسلفيت، بهدف شق طرق عسكرية وإقامة مواقع ومناطق عازلة، كان أكبرها الأمر العسكري الذي حمل الرقم ت/3/26 والذي صادر 128 دونماً من أراضي بلدة عرابة في محافظة جنين بهدف إقامة موقع عسكري، وآخر حمل الرقم ت/37/26 يستهدف أراضي المزرعة الشرقية وسلواد ودير جرير بالاستيلاء على 41 دونما، بهدف إقامة منطقة امنية عازلة حول جبل العاصور.

وكذلك أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 27 أمراً عسكرية تحت مسمى أوامر اتخاذ الوسائل الأمنية والتي تقضي بإزالة الأشجار عن مساحة 1391 دونماً من أراضي المواطنين في محافظات رام الله بواقع 12 أمر، و3 أوامر في جنين وأمرين لكل من قلقيلية وطولكرم ونابلس وسلفيت وبيت لحم والقدس، كان أكبرها الأمر العسكي الذ حمل الرقم 9/26 والذي يستهدف الطبقة الشجرية عن مساحة 380 دونم من أراضي قرى سلواد وعطارة وعين سينيا شمال محافظة رام الله وكذلك الأمر الذي يستهدف139 دونماً من أراضي رامين في محافظة طولكرم وأمر آخر يستهدف 95 دونماً من أراضي بلدتي بيتا وحوارة في محافظة نابلس.

وأوضح شعبان، أن حصيلة الشهر الأول منذ اندلاع الحرب الإقليمية تكشف عن تصعيد غير مسبوق في اعتداءات المستعمرين، ترافق مع سياسات ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال لتوفير الغطاء والدعم لهذه الانتهاكات.

وأشار إلى أن هذا التصعيد لم يكن عفوياً، بل جاء في سياق استثمار واضح لحالة الانشغال الدولي والإعلامي بالحرب، بما أتاح تكثيف الهجمات وفرض وقائع ميدانية جديدة على حساب الأرض الفلسطينية وسكانها.

وبيّن شعبان أن تزايد وتيرة الاعتداءات، وعمليات التهجير القسري، وتسارع قرارات الاستيلاء، وشق الطرق، جميعها تعكس اندفاعاً منظماً نحو توسيع المشروع الاستعماري وإعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا في الضفة الغربية خلال فترة زمنية وجيزة. وحذر من أن استمرار هذا المسار من شأنه تقويض أي فرص للاستقرار، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أصدرت بيانا صحفيا يوم 28 شباط 2026 حذرت فيه من استغلال المستعمرين لظروف الحرب داعية أبناء شعبنا الفلسطيني إلى المزيد من الحيطة والحذر إزاء تصاعد جديد في جرائم المستعمرين في ظل حالة التوتر الإقليمي وحالة التجاذب الإعلامي والانشغال الدولي المرتبط بالتطورات العسكرية الأخيرة والحرب على إيران محذرة من خطورة استغلال دولة الاحتلال، ولا سيما مليشيات المستعمرين الإرهابية، لهذا المناخ السياسي والإعلامي لتنفيذ عمليات إرهابية ممنهجة ضد المواطنين الفلسطينيين في القرى والتجمعات البدوية.