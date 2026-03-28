  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
استمرار الرياح الشمالية الغربية واضطراب البحر في الخليج العربي وعُمان

2026-03-28 03:04:00
(MENAFN- Al-Bayan) ">أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات تنبيهاً بشأن استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على مناطق الدولة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى 45 كم/ساعة.

وأوضح المركز أن هذه الرياح تؤدي إلى اضطراب البحر، مع توقع ارتفاع الموج في الخليج العربي ليصل أحياناً إلى 9 أقدام، في حين يبقى الموج في بحر عمان مضطرباً ويصل إلى 7 أقدام.

وأفاد المركز أن هذه الأحوال الجوية ستستمر اعتباراً من الساعة 10:30 صباح اليوم السبت 28 مارس 2026 وحتى الساعة 12:00 ظهراً يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالنسبة لبحر عمان، وحتى الساعة 10:00 صباح يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالنسبة للخليج العربي.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث