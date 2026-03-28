هجوم بطائرات مسيّرة على ميناء صلالة العُماني يسفر عن إصابة عامل

2026-03-28 03:03:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أُصيب أحد الوافدين العاملين في ميناء صلالة في سلطنة عُمان، السبت، بإصابة متوسطة، جراء استهداف الميناء بطائرتين مُسيّرتين، وفق ما أفاد به مصدر أمني عُماني.
وأوضح المصدر أن الحادث أسفر أيضاً عن تعرض إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة.
وأكدت سلطنة عُمان إدانتها لهذه الاستهدافات، مشددة على اتخاذها الإجراءات كافة الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها.
واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.

