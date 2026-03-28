  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجيش الإسرائيلي يعلن عن أول هجوم صاروخي من اليمن خلال الحرب

2026-03-28 03:03:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط، بعدما هدّد الحوثيون بالانضمام إليها.
وذكر الجيش، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد.
ويُعدّ هذا أول إعلان عن إطلاق صاروخ من اليمن منذ اندلاع الحرب التي دخلت شهرها الثاني.
ودوّت صفارات الإنذار في بئر السبع ومستوطنات أخرى جنوب إسرائيل، وكذلك في يعارة وعرب العرامشة في الجليل الغربي.
من جهتها، أفادت "نجمة داود الحمراء" بعدم تلقي أي بلاغات حتى الآن، عقب رصد إطلاق الصاروخ.
واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.

MENAFN28032026000208011052ID1110912222

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث