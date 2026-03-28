الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابطين و7 جنود في حادثتين جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابطين و7 جنود في حادثتين جنوبي لبنان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن ضابطين أصيبا بجروح خطيرة، فيما أُصيب سبعة آخرون بجروح متوسطة، خلال اشتباكات وقصف صاروخي مضاد للدبابات في جنوبي لبنان.
وأضاف أن حادثتين منفصلتين وقعتا الليلة الماضية، حيث أصيب ضابط بجروح خطيرة وضابط آخر بجروح متوسطة في الحادث الأول، بينما أُصيب ضابط بجروح خطيرة وستة آخرون بجروح متوسطة في الحادث الثاني نتيجة إطلاق صواريخ.
وأشار إلى أنه تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلاتهم بالحوادث.
واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.
