وسائل إعلام إيرانية: قذيفة تصيب محطة بوشهر النووية

2026-03-28 03:03:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام إيرانية فجر السبت، أن قذيفة أصابت محطة بوشهر النووية، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية.


ولاحقا ذكرت الوكالة ⁠الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغتها ‌بوقوع هجوم آخر في ‌محيط ‌محطة بوشهر.
والهجوم هو الثالث ‌من ‌نوعه ⁠خلال 10 أيام، من دون الإبلاغ ⁠عن ‌وقوع أضرار أو ⁠تسرب إشعاعي ⁠بالمفاعل الذي يعمل ⁠بالمحطة.


وقالت الوكالة، إن إيران أبلغت أن حالة المحطة ظلت طبيعية ‌عقب الهجوم.

