وسائل إعلام إيرانية: قذيفة تصيب محطة بوشهر النووية

وسائل إعلام إيرانية: قذيفة تصيب محطة بوشهر النووية
ولاحقا ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم آخر في محيط محطة بوشهر.
والهجوم هو الثالث من نوعه خلال 10 أيام، من دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو تسرب إشعاعي بالمفاعل الذي يعمل بالمحطة.
وقالت الوكالة، إن إيران أبلغت أن حالة المحطة ظلت طبيعية عقب الهجوم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment