صافرات إنذار متلاحقة في الجليل الغربي: إطلاق صواريخ ومسيّرات من لبنان

2026-03-28 03:03:40
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- دوّت صافرات إنذار متلاحقة في الجليل ومنطقة حيفا ونهاريا وعكا، إثر إطلاق طائرات مُسيّرة من لبنان نحو إسرائيل، وذلك بعد غارات إسرائيلية استهدفت البقاع الغربي ومناطق في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على بلدات لبايا وأطراف يحمر والمنطقة الواقعة بين سحمر ويحمر، إلى جانب غارات إضافية على أطراف لبايا. كما استهدفت غارات فجراً بلدة مجدل سلم في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها وبلدة قبريخا، فيما تعرضت بلدة الخيام لقصف مباشر.

